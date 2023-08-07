Руководитель «Астон Мартин»: «Алонсо превзошел мои очень высокие ожидания. Дело не в выступлениях на трассе»

Руководитель «Астон Мартин» оценил мастерскую адаптацию Фернандо Алонсо к новой команде.

Двукратный чемпион «Формулы-1» шесть раз оказывался на подиуме после перехода из « » в «Астон Мартин».

«Он превзошел мои ожидания, а они были очень высокими. Дело не в выступлениях на трассе – это я ожидал – а в интеграции в команду. Он делал ровно то, чего мы от него хотели: действовал конструктивно, когда нужно быть конструктивным, требовательно, когда нужно быть требовательным. Даже критиковал в те моменты, когда критика способна двигать команду вперед. Понимать этот баланс труднее, чем считается.

Гонщики выпрыгивают из болида, они полны адреналина, в лицо им тычут микрофоном. Они общаются с прессой, проводят брифинги, и в таких обстоятельствах тяжело все время находить нужный тон. На самом деле правильные высказывания – исключения, а не норма. Это трудно.

Поэтому я не люблю давать интервью сразу же после квалификации или гонки. Я хочу немного отойти и собраться с мыслями. Не завидую пилотам.

Фернандо в этом плане проявляет себя фантастическим образом. Его анализ всегда позитивный, ни одного плохого слова: что он обнаружил, каковы ощущения за рулем, что работало хорошо, чем нужно заняться дальше.

Не буду давать прогноз относительно 33-й победы [Алонсо в «Ф-1»], однако мы невероятно мотивированы на то, чтобы сделать все возможное ради этого», – поделился размышлениями Майк Крак.

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