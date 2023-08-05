Мика Хаккинен о доминировании Ферстаппена: «Для фанатов Макса это лучшее, что может быть, остальным скучно»

Мика Хаккинен поразмышлял о доминировании пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Формуле-1».

«Когда я гонялся в «Формуле-1», когда я побеждал и доминировал в 1998 году вместе с напарником , тот сезон казался мне фантастическим. Скучно не было, и, уверен, Макс чувствует то же самое. Ему не скучно, он не считает гонки скучными.

Он постоянно поднимает планку и улучшает выступления, и это замечательно. Но, конечно, болельщикам, которые не являются фанатами Макса, скучно, а для фанатов Макса это лучшее, что может быть.

В данный момент Макс побеждает, « » побеждает. Это гонки. Продлится ли такое вечно? Нет, потому что история повторяется. Грядут перемены. Когда? Я не знаю. Могу лишь сказать, что команда работала и заслужила успех. Пусть наслаждается», – заявил двукратный чемпион мира.

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