Мика Хаккинен о доминировании Ферстаппена: «Для фанатов Макса это лучшее, что может быть, остальным скучно»

Теги Мика Хаккинен Ред Булл Дэвид Култхард Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Мика Хаккинен поразмышлял о доминировании пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Формуле-1».

«Когда я гонялся в «Формуле-1», когда я побеждал и доминировал в 1998 году вместе с напарником Дэвидом Култхардом, тот сезон казался мне фантастическим. Скучно не было, и, уверен, Макс чувствует то же самое. Ему не скучно, он не считает гонки скучными.

Он постоянно поднимает планку и улучшает выступления, и это замечательно. Но, конечно, болельщикам, которые не являются фанатами Макса, скучно, а для фанатов Макса это лучшее, что может быть.

В данный момент Макс побеждает, «Ред Булл» побеждает. Это гонки. Продлится ли такое вечно? Нет, потому что история повторяется. Грядут перемены. Когда? Я не знаю. Могу лишь сказать, что команда работала и заслужила успех. Пусть наслаждается», – заявил двукратный чемпион мира.

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