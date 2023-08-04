Кристиан Хорнер о доминировании «Мерседеса»: «7 долгих лет – за преступления дают меньше»
Кристиан Хорнер сравнил доминирование «Мерседеса» с тюремным сроком.
В то же время руководитель «Ред Булл» отметил влияние данных сезонов на последующее доминирование команды из Милтон-Кейнса.
«Семь долгих лет – большой срок. За преступления дают меньше.
Нам пришлось ждать момент, когда мы вновь станем конкурентоспособными, пришлось увидеть много побед «Мерседеса». Но мы никогда не теряли из виду цель, каждый год выигрывали гонки на автодромах, где могли блеснуть.
Дело было просто в недостающих элементах. Когда мы снова получили конкурентоспособную силовую установку, то смогли идти с «Мерседесом» нога в ногу.
Даже в самых безумных мечтах мы не представляли, что отправимся на летний перерыв непобежденными и в Гран-при, и в спринтах. В феврале мы понимали, что у нас хорошая машина, однако ожидали, что «Феррари» прибавит, и «Мерседес» также окажется в группе лидеров. Конкурентоспособность по отношению к соперникам стала большим сюрпризом.
[Годы без титулов] оказали огромное влияние, поскольку зарядили команду. Мы завершили победную серию и внезапно поняли, что у нас нет шансов. На мой взгляд, это во многих отношениях стало испытанием для команды: в тот момент решение уйти было простым для множества людей.
Нам приходилось сражаться изо всех сил, действовать очень точно, потому что, по сути, у соперников был запас. Если посмотреть на наши победы, многие из них были одержаны благодаря случайности или на трассах, где мощность не играла ключевой роли.
Пожалуй, сезон-2021 стал самым эпичным в истории нашего спорта. Но мы были готовы к этому вызову, мы закалились в борьбе в предыдущие годы», – заявил Хорнер в подкасте Unlapped.
Голос, осаживающий Ферстаппена по радио – Джейсон Стэйтем «Ред Булл». Его выбрал Феттель, он натаскивал Квята
5 комментариев