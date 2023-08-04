Кристиан Хорнер о доминировании «Мерседеса»: «7 долгих лет – за преступления дают меньше»

Кристиан Хорнер сравнил доминирование «Мерседеса» с тюремным сроком.

В то же время руководитель «Ред Булл» отметил влияние данных сезонов на последующее доминирование команды из Милтон-Кейнса.

«Семь долгих лет – большой срок. За преступления дают меньше.

Нам пришлось ждать момент, когда мы вновь станем конкурентоспособными, пришлось увидеть много побед « ». Но мы никогда не теряли из виду цель, каждый год выигрывали гонки на автодромах, где могли блеснуть.

Дело было просто в недостающих элементах. Когда мы снова получили конкурентоспособную силовую установку, то смогли идти с «Мерседесом» нога в ногу.

Даже в самых безумных мечтах мы не представляли, что отправимся на летний перерыв непобежденными и в Гран-при, и в спринтах. В феврале мы понимали, что у нас хорошая машина, однако ожидали, что « » прибавит, и «Мерседес» также окажется в группе лидеров. Конкурентоспособность по отношению к соперникам стала большим сюрпризом.

[Годы без титулов] оказали огромное влияние, поскольку зарядили команду. Мы завершили победную серию и внезапно поняли, что у нас нет шансов. На мой взгляд, это во многих отношениях стало испытанием для команды: в тот момент решение уйти было простым для множества людей.

Нам приходилось сражаться изо всех сил, действовать очень точно, потому что, по сути, у соперников был запас. Если посмотреть на наши победы, многие из них были одержаны благодаря случайности или на трассах, где мощность не играла ключевой роли.

Пожалуй, сезон-2021 стал самым эпичным в истории нашего спорта. Но мы были готовы к этому вызову, мы закалились в борьбе в предыдущие годы», – заявил в подкасте Unlapped.

Голос, осаживающий Ферстаппена по радио – Джейсон Стэйтем «Ред Булл». Его выбрал Феттель, он натаскивал Квята