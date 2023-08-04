Зак Браун: «У Палоу и О’Уорда есть потенциал для «Формулы-1»
Зак Браун полагает, что Алекс Палоу и Пато О’Уорд способны перейти в «Формулу-1».
Палоу является чемпионом «Индикара» 2021 года и лидером нынешнего сезона, О’Уорд занимает шестую строчку в личном зачете. Оба пилота сотрудничают с «Маклареном» в «Ф-1», Пато выступает за «Эрроу Макларен» в «Индикаре».
«Не вижу причин, почему нет. В данный момент у нас нет свободного кокпита. Я абсолютно убежден, что у обоих гонщиков есть потенциал для выступлений в «Формуле-1».
Форма Палоу в нынешнем сезоне не стала сюрпризом – тем не менее, она очень впечатляет. Он доминирует в «Индикаре», где обычно никто не доминирует. А Пато по-прежнему может стать чемпионом», – заявил исполнительный директор «Макларена».
Браун рассказал, что Палоу и О’Уорд должны провести практики в «Ф-1» в этом году:
«Пока мы не приняли окончательное решение, но обязаны предоставить новичкам место в тренировке. После финала «Индикара» на трассе «Лагуне Секе» в сентябре вы увидите их в «Формуле-1».
Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Бельгии по версии сайта «Ф-1», Цунода – 4-й, Алонсо впервые в сезоне не попал в топ-10
Комментарии