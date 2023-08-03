Фернандо Алонсо: «Мне нравится Ферстаппен. Макс получает удовольствие от автоспорта, но остается вполне обычным человеком»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Фернандо Алонсо рассказал, как относится к другому двукратному чемпиону Максу Ферстаппену.

«Мне нравится Макс. Это тот гонщик, который в четверг приходит на автодром, надевает форму «Ред Булл», гоняется в субботу и воскресенье, уходит в трассы, возвращается домой и снова гоняется – на симуляторе или в GT вместе с отцом [Йосом Ферстаппеном]. Он в целом получает удовольствие от автоспорта, но при этом ведет обычную жизнь.

Он из Нидерландов, где нет особенных традиций в «Ф-1». Он остается вполне обычным человеком, который просто любит автоспорт, и у него отличная скорость. Я сужу по его настрою и поведению на треке – он вполне обычный человек, и мне такое нравится», – заявил гонщик «Астон Мартин» о сопернике по «Формуле-1».

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