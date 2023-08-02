Сириль Абитебуль о плане «Альпин» на 100 Гран-при: «Почему не 120 или 80? «Ред Булл» не остановится просто из-за того, что прошло 99 гонок»

Сириль Абитебуль прокомментировал план экс-босса «Альпин» Лорана Росси на 100 Гран-при.

Предполагалось, что французская команда, которую ранее возглавлял Абитебуль, сможет за сотню этапов стать топ-коллективом. В данный момент Сириль является руководителем программы «Хендэ» в чемпионате мира по ралли.

– В 2021 году ходило много разговоров об «Альпин» и известном плане экс-босса Лорана Росси по борьбе за титул после 100 гонок. Пора ли забыть о таких амбициях?

– Планы на 100 Гран-при – почему не на 120 или 80? Я не понимаю. С такими раскладами точно ошибешься, поскольку не знаешь, как будут действовать соперники по «Формуле-1». У « » были колоссальные инвестиции, «Ред Булл» поймал умопомрачительный ход – ничто из этого не остановится просто потому, что план Лорана Росси дойдет до отметки в 99 гонок.

Предыдущий менеджмент произвел полную перезагрузку после моего ухода, что, в частности, подразумевало увольнение примерно 15 человек. В «Ф-1» постоянно недооценивают такие моменты – нужно время. Когда теряешь 15 специалистов и нанимаешь новых, требуются два или три года, чтобы почувствовать эффект. Мы фактически не увидели, чего Лоран Росси хотел достигнуть данными перестановками.

– Чего не хватает «Альпин»?

– Любые изменения потенциально ставят под угрозу командные дух и культуру. «Альпин» в особенности отстает в этих двух аспектах.

Были вложены средства, есть ресурсы, амбиции группы, корпоративная стратегия вокруг бренда «Альпин» – все на месте. Если у команды есть все, нужно нечто большее, человек, который способен приводить систему в движение. Сила личности, которая способна сплотить тысячу людей, очень объединяет.

Сириль Абитебуль: «Окон и Гасли – слишком много для «Альпин». «Мерседес» ассоциировался с Хэмилтоном, «Ред Булл» – с Феттелем, затем с Ферстаппеном»

Сириль Абитебуль: «Перестановки в «Альпин» – следствие самонадеянности в начале сезона. Если не сталкиваешься с реальностью, начинаешь кормить себя сказками»