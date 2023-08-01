Юрист Анцелиович: «Снятие с Мазепина санкций – хороший прецедент для всех российских спортсменов»

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о выходе Никиты Мазепина из-под санкций.

Суд Евросоюза приостановил действие санкций в отношении бывшего пилота « ». Мазепину разрешили въезд на территорию ЕС для получения дохода от гонок, а также для переговоров с командами «Формулы-1» и спонсорами.

«В любом случае снятие с Мазепина санкций решением суда ЕС – хороший прецедент для всех наших спортсменов. Не секрет, что законодатели большинства стран, в том числе входящих в ЕС, обращают внимание на вердикты по похожим делам. Тем самым они пытаются добиться гармонизации.

В любом случае каждое дело рассматривается индивидуально, поэтому дать гарантии, что вслед за кейсом точно такие же решения будут приняты по другим отечественным атлетам, нельзя. К тому же давайте не забывать, что он попал именно в санкционные списки. Но при защите собственных прав на данную ситуацию всегда можно будет сослаться», – сказала Анцелиович.

Суд ЕС приостановил санкции в отношении Мазепина, признав экс-гонщика «Ф-1» «непричастным к событиям на Украине»