Юрист Анцелиович: «Снятие с Мазепина санкций – хороший прецедент для всех российских спортсменов»

Теги Формула-1 Хаас Анна Анцелиович Никита Мазепин Авто

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о выходе Никиты Мазепина из-под санкций.

Суд Евросоюза приостановил действие санкций в отношении бывшего пилота «Хааса». Мазепину разрешили въезд на территорию ЕС для получения дохода от гонок, а также для переговоров с командами «Формулы-1» и спонсорами.

«В любом случае снятие с Мазепина санкций решением суда ЕС – хороший прецедент для всех наших спортсменов. Не секрет, что законодатели большинства стран, в том числе входящих в ЕС, обращают внимание на вердикты по похожим делам. Тем самым они пытаются добиться гармонизации.

В любом случае каждое дело рассматривается индивидуально, поэтому дать гарантии, что вслед за кейсом Никиты точно такие же решения будут приняты по другим отечественным атлетам, нельзя. К тому же давайте не забывать, что он попал именно в санкционные списки. Но при защите собственных прав на данную ситуацию всегда можно будет сослаться», – сказала Анцелиович.

Суд ЕС приостановил санкции в отношении Мазепина, признав экс-гонщика «Ф-1» «непричастным к событиям на Украине»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий