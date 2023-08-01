Юрист Анцелиович: «Снятие с Мазепина санкций – хороший прецедент для всех российских спортсменов»
Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о выходе Никиты Мазепина из-под санкций.
Суд Евросоюза приостановил действие санкций в отношении бывшего пилота «Хааса». Мазепину разрешили въезд на территорию ЕС для получения дохода от гонок, а также для переговоров с командами «Формулы-1» и спонсорами.
«В любом случае снятие с Мазепина санкций решением суда ЕС – хороший прецедент для всех наших спортсменов. Не секрет, что законодатели большинства стран, в том числе входящих в ЕС, обращают внимание на вердикты по похожим делам. Тем самым они пытаются добиться гармонизации.
В любом случае каждое дело рассматривается индивидуально, поэтому дать гарантии, что вслед за кейсом Никиты точно такие же решения будут приняты по другим отечественным атлетам, нельзя. К тому же давайте не забывать, что он попал именно в санкционные списки. Но при защите собственных прав на данную ситуацию всегда можно будет сослаться», – сказала Анцелиович.
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