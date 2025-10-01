Макс Ферстаппен: «У меня неоконченное дело на Гран-при Сингапура»

Ферстаппен нацелен на третью победу подряд.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен сообщил об ожиданиях от Гран-при Сингапура – единственной гонки в текущем календаре «Формулы-1», которую нидерландец не выигрывал.

«Последние два этапа сложились для команды отлично. Мы добились большого прогресса, нашли позитивные настройки и движемся в верном направлении. Обе трассы были автодромами с низкой прижимной силой, а трек в Сингапуре сильно отличается – это станет проверкой.

Трасса довольно требовательна с физической точки зрения, и в этой гонке важно чувствовать себя комфортно в некомфортных условиях. Это классный городской трек, но, конечно, я ни разу там не побеждал, так что, можно сказать, у меня неоконченное дело», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

