Серхио Перес: «Я ничего не мог сделать в борьбе с Ферстаппеном»

прокомментировал поражение в борьбе с напарником .

Ферстаппен победил в восьмой раз подряд, « » – в 13-й, Перес помог команде сделать дубль.

«Хорошая гонка для команды. Мы отлично провели старт и смогли обогнать [Леклера] – это было одной из целей на сегодня. Затем я вел свою гонку, и Макс совершил обгон на втором отрезке достаточно быстро. Я ничего не мог сделать. После этого важно доехать до финиша и не повредить машину.

Это был трудный период, но мы его преодолели, заработали отличные очки для команды. Мне действительно необходима летняя пауза. Последние гонки вышли напряженными. Мне не терпится сделать перерыв и вернуться очень сильным», – заявил Перес.

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