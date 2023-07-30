Серхио Перес: «Я ничего не мог сделать в борьбе с Ферстаппеном»

Теги Гран-при Бельгии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Серхио Перес прокомментировал поражение в борьбе с напарником Максом Ферстаппеном.

Ферстаппен победил в восьмой раз подряд, «Ред Булл» – в 13-й, Перес помог команде сделать дубль.

«Хорошая гонка для команды. Мы отлично провели старт и смогли обогнать Шарля [Леклера] – это было одной из целей на сегодня. Затем я вел свою гонку, и Макс совершил обгон на втором отрезке достаточно быстро. Я ничего не мог сделать. После этого важно доехать до финиша и не повредить машину.

Это был трудный период, но мы его преодолели, заработали отличные очки для команды. Мне действительно необходима летняя пауза. Последние гонки вышли напряженными. Мне не терпится сделать перерыв и вернуться очень сильным», – заявил Перес.

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11 комментариев

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<~Inter~>
Четко уже попросту боится ехать на максимуме после пары вылетов с трассы в этом сезоне. Было хорошо видно по камере насколько Макс острее действует в каждом повороте по сравнению с Чеко
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Timur Iliasov
Ответ Великий Алонсо
Нет яиц. Слов больше нет, что за тютю в РБ взяли? Ф1 смотрят миллионы по всему миру, почему мы должны смотреть на середняка на возможно быстрейшем болиде в истории? Почему мы должны смотреть гонки где заранее нет интриги, в каждом повороте, на каждом круге этот обсеря медленее Ферстаппена, он хуже водит машину. Я уж молчу о том, что Ред Булл в целом везёт второй команде пелетона чуть ли не по секунде с круга, что это?
Не смотри
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Alex Sin
На шинах медиум Макс просто разорвал Чеко.
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United_LP
Ну так у него, как выяснилось, минимум на 0.3 секунды быстрее болид.
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