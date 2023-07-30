Серхио Перес: «Я ничего не мог сделать в борьбе с Ферстаппеном»
Серхио Перес прокомментировал поражение в борьбе с напарником Максом Ферстаппеном.
Ферстаппен победил в восьмой раз подряд, «Ред Булл» – в 13-й, Перес помог команде сделать дубль.
«Хорошая гонка для команды. Мы отлично провели старт и смогли обогнать Шарля [Леклера] – это было одной из целей на сегодня. Затем я вел свою гонку, и Макс совершил обгон на втором отрезке достаточно быстро. Я ничего не мог сделать. После этого важно доехать до финиша и не повредить машину.
Это был трудный период, но мы его преодолели, заработали отличные очки для команды. Мне действительно необходима летняя пауза. Последние гонки вышли напряженными. Мне не терпится сделать перерыв и вернуться очень сильным», – заявил Перес.
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