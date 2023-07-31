Пьер Гасли: «Заднее крыло Албона будет сниться мне в кошмарах»

Пьер Гасли ожидает, что «Уильямс» будет преследовать его во сне после Гран-при Бельгии.

Пилот « » поделился мнением о борьбе с , которого не мог обогнать из-за отличной максимальной скорости «Уильямса». В итоге Гасли финишировал выше Албона, но не опередил экс-напарника по « » и остался без очков.

«Я потерял время на пит-стопе и проиграл позицию Алексу. Наверное, заднее крыло «Уильямса» будет сниться мне в кошмарах – такое ощущение, что на прямых эти ребята в другой категории.

В этот уик-энд мы в определенном смысле поставили все на скорость на прямых, выбрали конфигурацию с очень низкой прижимной силой, и это здорово работало весь уик-энд, но не знаю, почему я оказался таким медленным на прямых», – признался Гасли.

Пьер также рассказал, как на него повлияла авария гонщика « » Оскара Пиастри на первом круге:

«Старт вышел очень хорошим, я отыграл две позиции и ехал по внутренней траектории – думал, что это потрясающе. Пока я не увидел Оскара, который был на 150 км/ч медленнее остальных, и я просто застрял. Пришлось ударить по тормозам и ждать, пока появится просвет, но поезд из соперников проезжал, и было очень болезненно наблюдать за тем, как они движутся, один за другим.

Все эти парни меня объехали, и я опустился с девятой или десятой позиции на 17-ю. Не на такой старт мы надеялись».

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