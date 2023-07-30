Хюлькенберг получил новые мотор и коробку передач и стартует с пит-лейн на Гран-при Бельгии

Теги Гран-при Бельгии ФИА Нико Хюлькенберг Формула-1 регламент Хаас Авто

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг начнет Гран-при Бельгии с пит-лейн.

Команда решила полностью заменить силовую установку и коробку передач на болиде Нико.

Хюлькенберг должен был стартовать 20-м.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Макеев
не удивлюсь если мотор помрет во время ГП
компоновка машины у Хаас просто блеск
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий