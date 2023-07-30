Хюлькенберг получил новые мотор и коробку передач и стартует с пит-лейн на Гран-при Бельгии
Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг начнет Гран-при Бельгии с пит-лейн.
Команда решила полностью заменить силовую установку и коробку передач на болиде Нико.
Хюлькенберг должен был стартовать 20-м.
Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й
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компоновка машины у Хаас просто блеск