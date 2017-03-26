Гран-при Бельгии один из старейших этапов Формулы 1. Первая гонка состоялась здесь в 1925 году, и победителем стал итальянец Антонио Аскари на Alfa Romeo. С тех пор за некоторыми исключениями гонки в Бельгии проводятся регулярно. Обычно гонщики стартовали в Спа в конце августа, но сейчас этап пройдет аккурат перед летними каникулами. Уже хорошо, поскольку накануне сезона шли споры, оставлять ли Гран-при Бельгии в календаре 2023 года вообще. Этап станет третьим в сезоне со спринтерским форматом.

Этап — 12

Место — «Спа-Франкоршам», Ставело, Бельгия

Длина круга — 7,004 км

Гоночная дистанция — 15 кругов / 104,936 км (спринт), 44 круга / 308,052 км

Направление движения — по часовой стрелке

Повороты — 20 (9 левых, 11 правых)

Рекорд круга (квалификация) — 1:41.252, Льюис Хэмилтон, Mercedes. 2020 год

Рекорд круга (гонка) — 1:46.286, Валттери Боттас, Mercedes. 2018 год

Должно произойти что-то невероятное, чтобы Макс Ферстаппен из Red Bull кому-то уступил первое место на предстоящем этапе. Вся статистика говорит в пользу гонщика из Нидерландов. В этом году у него восемь побед из десяти. В Бельгии у него две победы подряд. В минувшем сезоне Ферстаппен во время квалификации был оштрафован и начинал гонку с 14-й позиции, что не помешало ему в итоге выиграть. Так что пока не видно ни одной причины, за исключением непредвиденных, по которой Макс не сможет вновь победить на трассе «Спа-Франкоршам». Коэффициент на его победу — 1,30.

Вторым у букмекеров котируется напарник Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес. В текущем сезоне он стал победителем тех самых двух этапов, где гонщик из Нидерландов стал вторым. В прошлом году Перес финишировал вторым вслед за напарником, вторым он идет в сезоне в общем зачете. Шесть раз Серхио поднимался на подиум. Коэффициент на его победу в предстоящий уик-энд составляет 9,00.

Приблизительно равные шансы если не на победу, то на попадание в тройку лучших у Льюиса Хэмилтона из команды Mercedes и Фернандо Алонсо из Aston Martin. Для обоих сезон складывается довольно неоднозначно, есть на то разные причины, но за англичанина говорят четыре победы в Бельгии и шесть поулов. В квалификации его результат на круге 2020 года все еще держится лучшим. Коэффициент на его победу — 13,00. Фернандо Алонсо третий в общем зачете чемпионата, коэффициент на его успех в гонке — 35,00