Тото Вольфф о штрафе Хэмилтона: «Танго танцуют вдвоем – так что это гоночный инцидент. По-моему, это довольно очевидно»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф раскритиковал 5-секундный штраф Льюиса Хэмилтона за контакт с пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом по ходу спринта Гран-при Бельгии. Из-за наказания британец опустился с четвертого места на седьмое.
«Это явно гоночный инцидент. Это спринт. Мы хотим видеть борьбу, и аргумент в виде повреждения (Хэмилтон пробил дыру в понтоне болида Переса – Sports.ru) недействителен, потому что он [Перес] уже отставал. Сильно отставал.
Они ехали бок о бок. И да, все было довольно честно. Танго танцуют вдвоем – так что это гоночный инцидент. По-моему, это довольно очевидно», – сказал Вольфф.
В Мексике - Сальса.
😉
Другое дело, что некоторые абсолютно всегда избегают таких штрафов.
Ну и Чеко не жалко. Конкретно мексиканец сам часто водит как конченный, что в АД, что с Сироткиным, что с Оконом и тд.