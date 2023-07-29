Тото Вольфф о штрафе Хэмилтона: «Танго танцуют вдвоем – так что это гоночный инцидент. По-моему, это довольно очевидно»

Руководитель « » раскритиковал 5-секундный штраф за контакт с пилотом « » Серхио Пересом по ходу спринта . Из-за наказания британец опустился с четвертого места на седьмое.

«Это явно гоночный инцидент. Это спринт. Мы хотим видеть борьбу, и аргумент в виде повреждения (Хэмилтон пробил дыру в понтоне болида Переса – Sports.ru) недействителен, потому что он [Перес] уже отставал. Сильно отставал.

Они ехали бок о бок. И да, все было довольно честно. Танго танцуют вдвоем – так что это гоночный инцидент. По-моему, это довольно очевидно», – сказал Вольфф.

Серхио Перес о сходе: «Хэмилтон просто врезался в меня»