Тото Вольфф о штрафе Хэмилтона: «Танго танцуют вдвоем – так что это гоночный инцидент. По-моему, это довольно очевидно»

Теги Гран-при Бельгии Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Тото Вольфф Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф раскритиковал 5-секундный штраф Льюиса Хэмилтона за контакт с пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом по ходу спринта Гран-при Бельгии. Из-за наказания британец опустился с четвертого места на седьмое.

«Это явно гоночный инцидент. Это спринт. Мы хотим видеть борьбу, и аргумент в виде повреждения (Хэмилтон пробил дыру в понтоне болида Переса – Sports.ru) недействителен, потому что он [Перес] уже отставал. Сильно отставал.

Они ехали бок о бок. И да, все было довольно честно. Танго танцуют вдвоем – так что это гоночный инцидент. По-моему, это довольно очевидно», – сказал Вольфф.

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12 комментариев

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Забор Высоков
Танго в Аргентине.
В Мексике - Сальса.
😉
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arspurs9
Ну тут 50/50, я понимаю за что штраф, но так же понял бы и отсутствие наказания.
Другое дело, что некоторые абсолютно всегда избегают таких штрафов.
Ну и Чеко не жалко. Конкретно мексиканец сам часто водит как конченный, что в АД, что с Сироткиным, что с Оконом и тд.
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Рнпрл Аари
Беспонтонный таксист
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hypnotoad94
Да что спорить, абсолютно рядовое событие в таких сложных условиях и при обгоне быстрой машины, когда просто не объедешь. Столкнулись бы колесами без ущерба - не было бы штрафа, уверен. Но раз нанес такой урон и уничтожил гонку Пересу, то штраф логичен.
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irs118return
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Тотоха намекает что Люсе надо было в танго идти а не в ф1, а вы что подумали?)
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checker
Хэм испортил Чеко тачку.. и в итоге заруинил гонку.. когда сам Хэм попадал в подобные инцинденты, Тото (и местные хэмосупы) кричал о величайшей несправедливости.. лицемерие высшей пробы..
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alex1382
интересно, если в следующий раз с Люськом подобное проделают, как запоет этот танцор Тотошка и лицемерные Люсяфаны?
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