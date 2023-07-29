Пьер Гасли: «Очень рад финишировать в топ-3, я выложился на максимуме»

Пилот « » подвел итоги спринта перед , в котором сумел финишировать третьим.

«Потрясающие ощущения, я очень рад финишировать в топ-3, особенно здесь, в Спа, которая в отсутствии Гран-при Франции ощущается для нас почти что домашним этапом.

Условия были очень сложными. Я очень рад. Мы вовремя провели пит-стоп, а потом сумели сдержать Льюиса до самого конца.

Этап в Спа действительно особенный, я много думал об Антуане (Юбере) и просто очень рад за всю нашу команду.

Я выложился на максимуме. Я видел, что Льюис догоняет, приближается к нам. Я просто старался сосредоточиться на пилотаже и чисто проезжать свои круги. Было непросто, но я отдал всего себя и в итоге все получилось. Я очень рад за всех ребят и теперь мы постараемся продолжить в том же духе завтра», – рассказал Гасли.

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