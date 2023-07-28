Фредерик Вассер: «Очень хорошая квалификация для «Феррари», если не учитывать Ферстаппена»

Фредерик Вассер высказался о поуле «Феррари» по итогам квалификации в Спа.

Благодаря штрафу пилота « » Макса Ферстаппена Шарль Леклер начнет Гран-при Бельгии первым, – четвертым.

«Сессия вышла немного хаотичной, все решалось на одном круге. В целом она прошла хорошо, мы стартуем с первой и четвертой позиций в воскресенье.

Очень хорошая сессия, если не учитывать Макса, который летел по трассе – без него это была бы совсем другая история. Давайте воспримем это как хороший результат, хороший шаг вперед», – заявил руководитель Скудерии.

поделился ожиданиями от воскресной гонки:

«Времени на подготовку не было. Первую практику мы проехали на дождевых шинах, квалификацию – на промежуточных, а затем на сликах. Довольно хаотично, никто не знает точный расклад сил. Лучше стартовать с первых рядов, чем с хвоста. Я вполне доволен результатом квалификации.

Есть огромная разница в максимальных скоростях – это означает, что команды сделали разные ставки на субботу и воскресенье. Посмотрим, какой будет погода».

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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