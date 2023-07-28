Фредерик Вассер: «Очень хорошая квалификация для «Феррари», если не учитывать Ферстаппена»

Теги Гран-при Бельгии Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Фредерик Вассер высказался о поуле «Феррари» по итогам квалификации в Спа.

Благодаря штрафу пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Шарль Леклер начнет Гран-при Бельгии первым, Карлос Сайнс – четвертым.

«Сессия вышла немного хаотичной, все решалось на одном круге. В целом она прошла хорошо, мы стартуем с первой и четвертой позиций в воскресенье.

Очень хорошая сессия, если не учитывать Макса, который летел по трассе – без него это была бы совсем другая история. Давайте воспримем это как хороший результат, хороший шаг вперед», – заявил руководитель Скудерии.

Вассер поделился ожиданиями от воскресной гонки:

«Времени на подготовку не было. Первую практику мы проехали на дождевых шинах, квалификацию – на промежуточных, а затем на сликах. Довольно хаотично, никто не знает точный расклад сил. Лучше стартовать с первых рядов, чем с хвоста. Я вполне доволен результатом квалификации.

Есть огромная разница в максимальных скоростях – это означает, что команды сделали разные ставки на субботу и воскресенье. Посмотрим, какой будет погода».

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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9 комментариев

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United_LP
По сути уровень Фур - это то, что показал Сайнс.
Леклер - лучший квалифаер.
+8
0
+8
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Scorpio
Ответ RusSt
Ничего хорошего на самом деле. Учитывая что Леклер творит чудеса в квалах а в гонках машина берет свое. Может получится навязать борьбу макам но не факт
Леклер своими квалами вводит в заблуждение красный цирк. По факту это 4 болид в гонке
+7
-1
+6
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RusSt
Ничего хорошего на самом деле. Учитывая что Леклер творит чудеса в квалах а в гонках машина берет свое. Может получится навязать борьбу макам но не факт
+4
0
+4
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Антон Якимцев
Ответ Scorpio
Леклер своими квалами вводит в заблуждение красный цирк. По факту это 4 болид в гонке
Если Леклер отличный квалифер (а это так), то кто тогда Макс?)
0
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Фанат спорта01
Ответ Антон Якимцев
Если Леклер отличный квалифер (а это так), то кто тогда Макс?)
отличный пилот космовоза.
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Scorpio
Ответ Антон Якимцев
Если Леклер отличный квалифер (а это так), то кто тогда Макс?)
Так одному другому не мешает😉
Просто кумарят постоянные отсылки фур на успехи в квалах, дескать видите, не все так плохо, мы и в гонке прибавим
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Антон Якимцев
Ответ Фанат спорта01
отличный пилот космовоза.
получается лучший пилот космовоза
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M93
Ответ Антон Якимцев
Если Леклер отличный квалифер (а это так), то кто тогда Макс?)
Отличный пилот на одном из лучших космовозов в истории. Но Макс не каалифайер, если ты про это . Вспомни прошлый сезон и когда Феррари почти пол сезона до директивы пыталась бороться с Ред Булл - Леклер поулы штамповали почти один за другим, а не Макс
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Антон Якимцев
Ответ M93
Отличный пилот на одном из лучших космовозов в истории. Но Макс не каалифайер, если ты про это . Вспомни прошлый сезон и когда Феррари почти пол сезона до директивы пыталась бороться с Ред Булл - Леклер поулы штамповали почти один за другим, а не Макс
Это да.
Но и то, что он творит на одном секторе порой или знаменитый недопоул, когда он чуть задел задним колесом стену я тоже помню. И это безо всяких режимов вечеринки, как один рекордсмен.
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