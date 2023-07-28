Сафнауэр и Пермейн покинут свои должности в «Альпин» (L’Équipe)

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр и спортивный директор команды Алан Пермейн покинут конюшню в ближайшем будущем.

По информации французского издания L’Équipe, генеральный директор «Рено» Лука де Мео продолжает проводить перестановки в руководстве гоночного подразделения «Альпин». Ранее стало известно об отстранении от работы команды Лорана Росси, а следом об уходе в «Уильямс» технического директора .

Теперь же де Мео было принято решение освободить от занимаемых должностей Сафнауэра и Пермейна.

В издании отмечается, что если в случае с Сафнауэром, назначение которого было инициативой Лорана Росси, вероятность прекращения сотрудничества после начала процесса реорганизации считалась довольно высокой, то решение расстаться с Пермейном стало полной неожиданностью. Пермейн является одним из ветеранов команды и работает в Энстоуне с 1989 года.

В команде отказались комментировать данную информацию после обращения журналистов. Ожидается, что официальное объявление будет сделано через какое-то время.

Лоран Росси покинул должность исполнительного директора «Альпин» – его место займет Филип Криф