Сафнауэр и Пермейн покинут свои должности в «Альпин» (L’Équipe)

Теги Формула-1 Пэт Фрай Отмар Сафнауэр Алан Пермейн Альпин Лоран Росси Авто

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр и спортивный директор команды Алан Пермейн покинут конюшню в ближайшем будущем.

По информации французского издания L’Équipe, генеральный директор «Рено» Лука де Мео продолжает проводить перестановки в руководстве гоночного подразделения «Альпин». Ранее стало известно об отстранении от работы команды Лорана Росси, а следом об уходе в «Уильямс» технического директора Пэта Фрая.

Теперь же де Мео было принято решение освободить от занимаемых должностей Сафнауэра и Пермейна.

В издании отмечается, что если в случае с Сафнауэром, назначение которого было инициативой Лорана Росси, вероятность прекращения сотрудничества после начала процесса реорганизации считалась довольно высокой, то решение расстаться с Пермейном стало полной неожиданностью. Пермейн является одним из ветеранов команды и работает в Энстоуне с 1989 года.

В команде отказались комментировать данную информацию после обращения журналистов. Ожидается, что официальное объявление будет сделано через какое-то время.

Лоран Росси покинул должность исполнительного директора «Альпин» – его место займет Филип Криф

5 комментариев

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SeRgE23
Только на днях Сафнауэр говорил о кредите доверия на 100гонок и еще 3 года может быть спокойным, его не попрут…
+2
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checker
кто там вообще остался?.. кроме пилотов и их гоночных инженеров..
+1
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Shemyakinnen
Ну а как еще, позорище устроили...
еще бы Окона с ними слить...
+1
0
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RusSt
Это новый уровень увольнений просто. Сначала пришел Росси и разогнал всех кто строил команду прошлую. Теперь пришел Лука де Мео и разогнал вообще всех
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grag68
Нехилый получился у джоу старт...))
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