«Мерседес» привез новые понтоны на Гран-при Бельгии
«Мерседес» изменил форму боковых понтонов перед Гран-при Бельгии.
Кроме того, немецкая команда модифицировала форму воздуховодов и заднее антикрыло.
Сверху – новый вариант.
Гонщики «Ф-1» требуют поменять легендарный трек, где погиб второй юниор за 4 года. Но проблема не в трассе, а в машинах
Фото: соцсети Альберта Фабреги
для Люси нужен болид +5сек на круге чтоб вёз, компенсировать вся косяки чтоб. но сейчас и это не поможет, старая, паркинсон на носу😄