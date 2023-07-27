«Мерседес» привез новые понтоны на Гран-при Бельгии

Теги Гран-при Бельгии техника Формула-1 Мерседес Авто

«Мерседес» изменил форму боковых понтонов перед Гран-при Бельгии.

Кроме того, немецкая команда модифицировала форму воздуховодов и заднее антикрыло.

Сверху – новый вариант.

Гонщики «Ф-1» требуют поменять легендарный трек, где погиб второй юниор за 4 года. Но проблема не в трассе, а в машинах

Фото: соцсети Альберта Фабреги

3 комментария

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irs118return
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Ответ Serghei Ovcinicov
если будет дождь, то ничего понятного не будет. должны же когда нибудь поехать же.
мерс не едит только для люськиных глоров,
для Люси нужен болид +5сек на круге чтоб вёз, компенсировать вся косяки чтоб. но сейчас и это не поможет, старая, паркинсон на носу😄
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