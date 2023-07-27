Мекьес покинул «Феррари». Экс-спортивный директор Скудерии станет руководителем «Альфа Таури»

« » объявила о том, что Лоран Мекьес завершил работу в команде.

Ранее было объявлено, что бывший спортивный директор Скудерии станет руководителем « » вместо .

Француз не приедет на . С этапа «Формулы-1» в Спа спортивным директором «Феррари» является Диего Йоверно, работающий в Маранелло 23 года.

Франц Тост: «Всегда говорил себе, что не должен цепляться за кресло. Мне 67, нужно уступить более молодым и умным»