Мекьес покинул «Феррари». Экс-спортивный директор Скудерии станет руководителем «Альфа Таури»

Теги Гран-при Бельгии Феррари Альфа Таури Франц Тост Формула-1 Лоран Мекьес Диего Йоверно Авто

«Феррари» объявила о том, что Лоран Мекьес завершил работу в команде.

Ранее было объявлено, что бывший спортивный директор Скудерии станет руководителем «Альфа Таури» вместо Франца Тоста.

Француз не приедет на Гран-при Бельгии. С этапа «Формулы-1» в Спа спортивным директором «Феррари» является Диего Йоверно, работающий в Маранелло 23 года.

Франц Тост: «Всегда говорил себе, что не должен цепляться за кресло. Мне 67, нужно уступить более молодым и умным»

1 комментарий

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shapor
привнесет немного хаоса в систему РБ, не так и плохо!
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