Франц Тост: «Всегда говорил себе, что не должен цепляться за кресло. Мне 67, нужно уступить более молодым и умным»

Франц Тост объяснил решение не держаться за кресло руководителя «Альфа Таури».

Тост покинет команду после 18 лет работы. Исполнительным директором «Альфа Таури» стал Петер Байер, а спортивный директор « » Лоран Мекьес будет руководителем коллектива.

«Это было мое решение. Все началось еще два года назад, я также обсуждал вопрос с . Сейчас мне 67 лет. Когда я был моложе, всегда говорил себе: если ты босс, то не должен цепляться за кресло. Нужно уступить место более молодым, более умным, креативным, мотивированным.

Я приближаюсь к восьмому десятку, и пора прощаться. Я люблю «Ф-1». Но это история, которая должна однажды закончиться. Меня заменят Петер Байер и Лоран Мекьес, два фантастических специалиста – считаю, это лучший момент для ухода из «Ф-1», – сказал Тост.

Франц станет консультантом команды, однако не собирается мешать Байеру и Мекьесу:

«Могу сказать, что не буду стоять у них за спинами и следить, что они будут делать. Они очень хороши и знают, как действовать. Я буду здесь в начале – месяц или вроде того. Но потом отойду в сторону, 100 процентов. Я не буду советовать и говорить, что делать. Они сами знают.

Это и мое личное желание: команда должна сделать шаг вперед, перейти на другой уровень. Я провел тут 18 лет и всегда хотел привлекать новых людей, новые идеи.

«Ф-1» развивается очень быстро, и, возможно, у них другая точка зрения. Я убежден, что они способны справиться гораздо лучше меня, так что мне лучше закрыть рот».

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