Гюнтер Штайнер: «В данный момент Хюлькенберг просто лучше Магнуссена»
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о выступлении Нико Хюлькенберга и Кевина Магнуссена в нынешнем сезоне.
Хюлькенберг, только придя в команду, сразу сумел хорошо себя зарекомендовать и начал стабильно опережать Магнуссена.
«В данный момент Нико просто лучше. И у Кевина нет проблем с тем, чтобы это признать. Другое дело, рад ли он этому? Я так не думаю.
У Магнуссена есть потенциал. И наличие Нико в команде – это для Кевина актив. Кевин в этом году пару раз уже пользовался настройками болида Нико. Кевин просто говорит, что «я устал пытаться найти оптимальные настройки, я возьму настройки Нико. Надеюсь, мне это поможет». И зачастую это и правда ему помогает», – рассказал Штайнер.
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Ну и работа с обновлениями в Хаасе на самом низком в ф1 уровне. Тут вот вышла статья про Уильямс, но не думаю, что у Хааса дела сильно лучше
Кевин выступает намного слабее Нико.
Этим правилам из современного паддока не соответствуют топы только двух команд: РБ и Хаас (еще Альпин плохо говорит об ушедших, что многое говорит о команде). РБ – топовая команда, которая традиционно давит психологически на своих пилотов, ожидая что выживших уже ничего не потревожит внешнего. Впрочем своего лучшего пилота они обычно облизывают внешне (но не во внутренней кухне).
Хаас – дно без перспектив. Куда пилоты идут только тогда, когда никто больше не позовет. И ради чего Штайнер даже не пытается поддержать своих пилотов – я не понимаю.