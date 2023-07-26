Гюнтер Штайнер: «В данный момент Хюлькенберг просто лучше Магнуссена»

Теги Нико Хюлькенберг Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о выступлении Нико Хюлькенберга и Кевина Магнуссена в нынешнем сезоне.

Хюлькенберг, только придя в команду, сразу сумел хорошо себя зарекомендовать и начал стабильно опережать Магнуссена.

«В данный момент Нико просто лучше. И у Кевина нет проблем с тем, чтобы это признать. Другое дело, рад ли он этому? Я так не думаю.

У Магнуссена есть потенциал. И наличие Нико в команде – это для Кевина актив. Кевин в этом году пару раз уже пользовался настройками болида Нико. Кевин просто говорит, что «я устал пытаться найти оптимальные настройки, я возьму настройки Нико. Надеюсь, мне это поможет». И зачастую это и правда ему помогает», – рассказал Штайнер.

В «Ф-1» ездит аутсайдер с машиной как в «Ф-2»: завод устарел на 20 лет. А он иногда обгоняет «Феррари» и маячит в топ-10

12 комментариев

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shapor
Поддержка от руководства, как всегда, на уровне. Иногда такое ощущение, что руководители негласно соревнуются между собой, кто "лучше" справится.
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Grigpar
Магнусен: "Как-то обидно заступаешься".
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FaithDevotion
Ответ shapor
Поддержка от руководства, как всегда, на уровне. Иногда такое ощущение, что руководители негласно соревнуются между собой, кто "лучше" справится.
Ну в плане сволочизма штайнера никто пока переплюнуть не может и близко
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Мевин Магнуссен
Проблема Хааса не в пилотах. Да, Нико в квалификациях выглядит гораздо сильнее. Но в гонках Хаасы крайне посредственно выглядят и лишь за счёт удачной тактики изредка попадают в очки. И так уже какой год

Ну и работа с обновлениями в Хаасе на самом низком в ф1 уровне. Тут вот вышла статья про Уильямс, но не думаю, что у Хааса дела сильно лучше
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Lordk
Я понимаю когда так делают топы РБ. Но не понимаю мотивации Штайнера.
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Рнпрл Аари
Потом удивляется почему ему дверью хлопает. Если он думает что так подстёгивает конкуренцию то нифига не так
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Pavel Nikolaev
и смачно харкнул на пол зеленой
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Марат Кагин
Мику повезло что в прошлом сезоне взяли Магу, а не Халка
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Mr.BadGuy
Ответ Рнпрл Аари
Потом удивляется почему ему дверью хлопает. Если он думает что так подстёгивает конкуренцию то нифига не так
Перед Магнуссеном же распахнуты все двери, поэтому он конечно хлопнет дверью Хааса
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Рнпрл Аари
Ответ Mr.BadGuy
Перед Магнуссеном же распахнуты все двери, поэтому он конечно хлопнет дверью Хааса
в тот раз тоже не были распахнуты но хлопнул
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Фанат спорта01
Ответ Lordk
Я понимаю когда так делают топы РБ. Но не понимаю мотивации Штайнера.
просто говорить правду это преступление?
Кевин выступает намного слабее Нико.
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Lordk
Ответ Фанат спорта01
просто говорить правду это преступление? Кевин выступает намного слабее Нико.
Кто-то говорит о преступлении? В обществе принято не выносить критику во внешний мир без того, чтобы к каждой ложке дегтя добавить бочку меда. Просто посмотрите как о Риккардо говорили первый год в Макларене. Да даже и во второй год критика была мягче, чем слова Штайнера.
Этим правилам из современного паддока не соответствуют топы только двух команд: РБ и Хаас (еще Альпин плохо говорит об ушедших, что многое говорит о команде). РБ – топовая команда, которая традиционно давит психологически на своих пилотов, ожидая что выживших уже ничего не потревожит внешнего. Впрочем своего лучшего пилота они обычно облизывают внешне (но не во внутренней кухне).
Хаас – дно без перспектив. Куда пилоты идут только тогда, когда никто больше не позовет. И ради чего Штайнер даже не пытается поддержать своих пилотов – я не понимаю.
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