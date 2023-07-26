Гюнтер Штайнер: «В данный момент Хюлькенберг просто лучше Магнуссена»

Руководитель « » поделился мнением о выступлении и в нынешнем сезоне.

Хюлькенберг, только придя в команду, сразу сумел хорошо себя зарекомендовать и начал стабильно опережать Магнуссена.

«В данный момент Нико просто лучше. И у Кевина нет проблем с тем, чтобы это признать. Другое дело, рад ли он этому? Я так не думаю.

У Магнуссена есть потенциал. И наличие Нико в команде – это для Кевина актив. Кевин в этом году пару раз уже пользовался настройками болида Нико. Кевин просто говорит, что «я устал пытаться найти оптимальные настройки, я возьму настройки Нико. Надеюсь, мне это поможет». И зачастую это и правда ему помогает», – рассказал Штайнер.

В «Ф-1» ездит аутсайдер с машиной как в «Ф-2»: завод устарел на 20 лет. А он иногда обгоняет «Феррари» и маячит в топ-10