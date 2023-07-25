Эдди Джордан: «Не удивлюсь Пиастри в «Ред Булл». У Риккардо уже был шанс»

Эдди Джордан видит Оскара Пиастри будущим напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

Бывший владелец команды «Формулы-1» впечатлен выступлением пилота «Макларена» на Гран-при Венгрии: австралиец завершил квалификацию четвертым, а по итогам гонки стал пятым.

«Кто привлек мое внимание вчера, так это тот парень, Пиастри. Он никогда не пилотировал на этой трассе, может, один раз в молодежных «формулах», а теперь квалифицировался на второй ряд, провел такую гонку, сражался с …

Надо осторожно рассуждать о том, где он окажется. Я считаю, что он обладает качествами большой звезды. Меня поражает этот молодой парень. Я бы наблюдал за ним как за одним из тех, кто бросит вызов Максу в будущем», – заявил Джордан.

Поспособствовать переходу Пиастри в чемпионскую команду должен менеджер Оскара – бывший пилот «Ред Булл» Марк Уэббер, полагает Эдди:

«Его менеджер – мой давний партнер , и мы видели, как он нашел кокпит в « ». Если в «Ред Булл» появится место – а там выступал Марк – не удивлюсь объявлению Пиастри».

По мнению , шансы Оскара на место Серхио Переса выше, чем пилота « » Даниэля Риккардо:

«Мне трудно это представить, [у Риккардо] уже был шанс, а «Ред Булл» обычно смотрит не назад, а вперед. Если в «Ред Булл» произойдет перестановка, у Марка Уэббера есть этот парень, которого он привез из Австралии, и каким же откровением он стал».

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