Эдди Джордан: «Не удивлюсь Пиастри в «Ред Булл». У Риккардо уже был шанс»

Теги возможные переходы Гран-при Венгрии Макларен Ред Булл Марк Уэббер Альфа Таури Эдди Джордан Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Оскар Пиастри Авто

Эдди Джордан видит Оскара Пиастри будущим напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

Бывший владелец команды «Формулы-1» впечатлен выступлением пилота «Макларена» на Гран-при Венгрии: австралиец завершил квалификацию четвертым, а по итогам гонки стал пятым.

«Кто привлек мое внимание вчера, так это тот парень, Пиастри. Он никогда не пилотировал на этой трассе, может, один раз в молодежных «формулах», а теперь квалифицировался на второй ряд, провел такую гонку, сражался с Максом

Надо осторожно рассуждать о том, где он окажется. Я считаю, что он обладает качествами большой звезды. Меня поражает этот молодой парень. Я бы наблюдал за ним как за одним из тех, кто бросит вызов Максу в будущем», – заявил Джордан.

Поспособствовать переходу Пиастри в чемпионскую команду должен менеджер Оскара – бывший пилот «Ред Булл» Марк Уэббер, полагает Эдди:

«Его менеджер – мой давний партнер Марк Уэббер, и мы видели, как он нашел кокпит в «Макларене». Если в «Ред Булл» появится место – а там выступал Марк – не удивлюсь объявлению Пиастри».

По мнению Джордана, шансы Оскара на место Серхио Переса выше, чем пилота «Альфа Таури» Даниэля Риккардо:

«Мне трудно это представить, [у Риккардо] уже был шанс, а «Ред Булл» обычно смотрит не назад, а вперед. Если в «Ред Булл» произойдет перестановка, у Марка Уэббера есть этот парень, которого он привез из Австралии, и каким же откровением он стал».

Что случилось на Гран-при Венгрии: битва за победу в первом повороте, гонки «Макларена» с «Ред Булл» и «Мерседесом»

6 комментариев

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Uladzislau Antonenka
Ответ Kruk
Пиастри конечно неплох, но говорить о нём как о будущей звезде как то слишком. Во первых ему напарник за две трети гонки привёз 30 секунд, а если бы ехал сразу в начале впереди, то сколько бы привёз? Во вторых сейчас с симуляторами и прочей подготовкой, разницы между знает гонщик трассу и не знает стало гораздо меньше. Супер-гонщикам вроде Хемилтона или Ферстаппена не требовалось времени на вкат, они сразу были наравне с напарниками. Да, Норрис хорош, но и у тех были серьёзные ребята в конкурентах. На этом фоне Пиастри выглядит неплохо, но точно не на суперзвезду.
после гонки выяснилось, что у Пиастри был повреждён болид (в районе днища).он много терял времени из-за этого
+6
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+6
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Kruk
Пиастри конечно неплох, но говорить о нём как о будущей звезде как то слишком. Во первых ему напарник за две трети гонки привёз 30 секунд, а если бы ехал сразу в начале впереди, то сколько бы привёз? Во вторых сейчас с симуляторами и прочей подготовкой, разницы между знает гонщик трассу и не знает стало гораздо меньше. Супер-гонщикам вроде Хемилтона или Ферстаппена не требовалось времени на вкат, они сразу были наравне с напарниками. Да, Норрис хорош, но и у тех были серьёзные ребята в конкурентах. На этом фоне Пиастри выглядит неплохо, но точно не на суперзвезду.
+4
-3
+1
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Ascari
Ответ Kruk
Пиастри конечно неплох, но говорить о нём как о будущей звезде как то слишком. Во первых ему напарник за две трети гонки привёз 30 секунд, а если бы ехал сразу в начале впереди, то сколько бы привёз? Во вторых сейчас с симуляторами и прочей подготовкой, разницы между знает гонщик трассу и не знает стало гораздо меньше. Супер-гонщикам вроде Хемилтона или Ферстаппена не требовалось времени на вкат, они сразу были наравне с напарниками. Да, Норрис хорош, но и у тех были серьёзные ребята в конкурентах. На этом фоне Пиастри выглядит неплохо, но точно не на суперзвезду.
Вот про Хэмилтона можно поспорить. Перед его дебютом, у него была огромная тестовая программа. Как у Жака Вильнёва в своё время.
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Роман
Талантливый парень, Норрис или Пиастри должны прийти в ред бул со временем.
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Пингвин по кличке Бамос
быть вторикеллой Макса и под огромным давлением ? ну уж нет
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