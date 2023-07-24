Ландо Норрис: «Переса признали гонщиком дня, какого черта»

Теги Гран-при Венгрии Макларен Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Ландо Норрис контент Авто

Ландо Норрис отреагировал на то, что болельщики признали конкурента пилотом дня.

В голосовании на Гран-при Венгрии победил Серхио Перес из «Ред Булл», в то время как Ландо, во второй раз подряд финишировавший вторым, упустил награду. Гонщик «Макларена» выигрывал данное звание по итогам двух предыдущих гонок.

«Его признали гонщиком дня, какого черта», – сказал Ландо, когда узнал о решении фанатов.

«Тебе нужно работать упорнее», – заметила интервьюер со Sky Sports.

«Мне нужна более быстрая машина!» – ответил на это Норрис.

Перес был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Венгрии

Ландо Норрис о том, что разбил трофей: «Проблема Ферстаппена, не моя. Макс поставил его слишком близко к краю»

4 комментария

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Lordk
В общем-то да, какого черта Перес стал гонщиком дня? На болиде, который позволяет оторваться на 30 секунд от второго места, Перес умудряется не догнать болид Макларена. И при этом становится гонщиком дня )
+18
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timson
Ответ Великий Алонсо
Алонсо гонщик дня. На зелёном тракторе приехал 9, это уже невероятно.
а стролл приехал 10м пропустив великого по запросу от команды.
+6
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