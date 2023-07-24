Ландо Норрис: «Переса признали гонщиком дня, какого черта»

Ландо Норрис отреагировал на то, что болельщики признали конкурента пилотом дня.

В голосовании на Гран-при Венгрии победил из « », в то время как Ландо, во второй раз подряд финишировавший вторым, упустил награду. Гонщик « » выигрывал данное звание по итогам двух предыдущих гонок.

«Его признали гонщиком дня, какого черта», – сказал Ландо, когда узнал о решении фанатов.

«Тебе нужно работать упорнее», – заметила интервьюер со Sky Sports.

«Мне нужна более быстрая машина!» – ответил на это Норрис.

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