Ян Ламмерс: «Ред Булл» одержал 21 победу подряд, если посмотреть чуть шире»
Экс-пилот «Формулы-1» Ян Ламмерс считает, что рекорд «Ред Булл» мощнее, чем кажется.
На Гран-при Венгрии команда одержала 12-ю победу подряд и превзошла достижение «Макларена» 1988 года. Ламмерс предложил не учитывать прошлогоднюю гонку в Бразилии, которую выиграл пилот «Мерседеса» Джордж Расселл – в таком случае серия успехов «Ред Булл» составит 21 Гран-при.
«Если посмотреть чуть шире, они на самом деле одержали 21 победу подряд. Еще одну гонку тогда выиграл Джордж Расселл. Мы должны быть довольны – в противном случае ситуация была бы странной.
Знаете, что меня поражает в этом сезоне? Лига настолько плотная. Все команды совершали атаки на трон. Сначала «Феррари», затем «Астон Мартин» и «Мерседес», – сообщил Ламмерс в подкасте NOS Formule 1.
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