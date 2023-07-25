Ян Ламмерс: «Ред Булл» одержал 21 победу подряд, если посмотреть чуть шире»

Экс-пилот «Формулы-1» Ян Ламмерс считает, что рекорд «Ред Булл» мощнее, чем кажется.

На Гран-при Венгрии команда одержала 12-ю победу подряд и превзошла достижение «Макларена» 1988 года. Ламмерс предложил не учитывать прошлогоднюю гонку в , которую выиграл пилот « » – в таком случае серия успехов «Ред Булл» составит 21 Гран-при.

«Если посмотреть чуть шире, они на самом деле одержали 21 победу подряд. Еще одну гонку тогда выиграл Джордж Расселл. Мы должны быть довольны – в противном случае ситуация была бы странной.

Знаете, что меня поражает в этом сезоне? Лига настолько плотная. Все команды совершали атаки на трон. Сначала « », затем « » и «Мерседес», – сообщил Ламмерс в подкасте NOS Formule 1.

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