Карлос Сайнс о Гран-при Венгрии: «Конкуренты оказались быстрее. Сейчас «Макларен» – вторая по скорости команда в пелотоне»

Теги Гран-при Венгрии Феррари Макларен Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что неудачное выступление команды на Гран-при Венгрии было обусловлено плохой работой с шинами.

Также Сайнс поделился мнением о последних изменениях в расстановке сил в пелотоне.

«Мы стартовали на «софте» и шины работали очень хорошо. Поначалу все складывалось очень неплохо. Но после перехода на шины другого типа ситуация ухудшилась. У нас есть тенденция, что по ходу отрезка износ шин постепенно становится все сильнее – и он намного сильнее, чем, например, у «Мерседеса» или «Макларена». А когда ты стартуешь на «софте», то оказываешься уязвимым к такой ситуации. Это и случилось.

Вообще уик-энд получился интересным. Мы ожидали, что будем смотреться немного сильнее, но наши конкуренты оказались быстрее. Сейчас «Макларен» – вторая по скорости команда в пелотоне. В Австрии казалось, что это «Феррари», но в Сильверстоуне и в Венгрии «Макларен» выступил очень сильно. Они отлично поработали», – рассказал Сайнс.

Что случилось на Гран-при Венгрии: битва за победу в первом повороте, гонки «Макларена» с «Ред Булл» и «Мерседесом»

1 комментарий

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Schiaff1no
Так ты на софте ехал в темпе Шарля, какие еще шины нужны. Это еще Чжоу коробку конфет должен отправить
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