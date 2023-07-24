Нико Росберг о Хэмилтоне и «Мерседесе»: «Что означает подписание контракта на уровне эмоций? Без понятия, почему Льюису требуется столько времени»

Теги Льюис Хэмилтон Нико Росберг Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Нико Росберг озадачен ситуацией с контрактом его экс-напарника Льюиса Хэмилтона.

Действующее соглашение семикратного чемпиона «Формулы-1» с «Мерседесом» истекает в конце сезона-2023.

«Мы еще не подписали [новый контракт] – но на уровне эмоций уже сделали это», – обрисовал текущее положение босс Хэмилтона Тото Вольфф.

«Может кто-то объяснить, что означает подписание контракта на уровне эмоций?

Я без понятия, какие у них позиции, почему Льюису требуется столько времени. Конечно, все мы надеемся, что он продолжит выступать, и, похоже, все так и будет.

Особенно с учетом прогресса по части болида – это также должно поспособствовать процессу. Льюис это почувствует: «О, я могу снова завоевывать поулы, побеждать в гонках – я хочу остаться», – высказался чемпион мира 2016 года и эксперт Sky Sports.

Тото Вольфф о новом контракте Хэмилтона: «Мы еще не подписали его – но на уровне эмоций уже сделали это»

1 комментарий

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Maxxxim87
Хэм будет востребован как Алонсо , до 40+ лет , в этом нет сомнений . Времена такие … Пиар , теле-контракты ,шоубизнес И.Т.Д
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