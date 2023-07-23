Льюис Хэмилтон о 4-м месте после старта с поула: «Реальность такова, что мы недостаточно быстры»

Теги Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Венгрии, поделившись мнением о выступлении команды.

Хэмилтон признал, что ему не хватило скорости для борьбы за победу, но шанс на подиум был в большей степени упущен из-за неудачи на старте.

«Думаю, очевидно, что мы далеко не самые быстрые в пелотоне. У нас далеко не самая быстрая машина, поэтому я очень горжусь командой и собой в связи с тем, как мы отработали вчера, сумев выиграть поул, опередив чемпиона мира и еще две машины, которые были быстрее нас.

Такова сегодняшняя реальность. А реальность в том, что мы недостаточно быстры. Когда мы сегодня утром обсуждали стратегию на гонку, (инженеры) мне сразу сказали, что по данным симуляций я буду минимум на 0,5 секунды медленнее «Ред Булл».

Так что наша борьба была не с Максом, но мы надеялись, что сумеем побороться с «Макларенами», однако один из «Макларенов» также оказался для нас слишком быстр.

Думаю, мы могли бы финишировать третьими, если бы стартовали немного лучше, но четвертое место – это тоже нормально. Мы просто были слишком медленными на первом и втором отрезке. Баланс был плохим, машина была просто медленной», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось на Гран-при Венгрии: битва за победу в первом повороте, гонки «Макларена» с «Ред Булл» и «Мерседесом»

11 комментариев

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<~Inter~>
Так Тото же сказал, что у вас вторая машина по скорости. Как это Макларен оказался быстрее?
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sir_shir
Опять ноет. Машина его на поул вывезла, а он эпик фейл сотворил на старте, совсем скилл растерял. Но плохая машина и вся команда, а не тот, кто умеет только когда мотор 3 сек с круга везёт!
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sir_shir
Ответ Игорь Горшков
Ноешь тут только ты, на поул он затащил машину, а не она его, он же не читерстаппен, а потом все что можно, он сделал.
Правильно, он - капризная дива
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Aibek Mak
Так так Тото здесь говорят что машина была 4-5 по скорости) а про провальный старт мы конечно же промолчим
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Забор Высоков
Я понимаю, что удел Больших Чемпионов - вечная критика, а таких экстравагантных, да ещё и черных, как Люис - вечный хейт.
Но надо и совесть иметь!
Человек скрашивает унылый сезон доминации и, в конце концов, придает легитимность, наряду с Алом, очередному титулу Макса. Подумайте об этом, прыщефаны.
Он затащил квалу и вообще, весь сезон пытается вытянуть из сильно отстающего болида конкуренцию РБ.
Фанаты Макса... Вам же не нужна такая победа, после которой вас будут троллить (как за 21ый)!
Уважайте хотя бы видимость конкуренции.
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Фанат спорта01
Хэмильтон легко мог быть 2-м если бы не провалил старт и отрезок после 1-го пита где он как-то слил 5-6секунд на ровном месте.
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Рнпрл Аари
Ответ grag68
Что значит на ровном месте. Хэм во второй сегмент на хардах кое как вышел, благодаря опыту и скиллу на этой трассе. Как по мне стартовать надо было на софте с последующей сменой на два медиума
Софт , медиум медиум?? Ну ну
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