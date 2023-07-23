Льюис Хэмилтон о 4-м месте после старта с поула: «Реальность такова, что мы недостаточно быстры»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Венгрии, поделившись мнением о выступлении команды.
Хэмилтон признал, что ему не хватило скорости для борьбы за победу, но шанс на подиум был в большей степени упущен из-за неудачи на старте.
«Думаю, очевидно, что мы далеко не самые быстрые в пелотоне. У нас далеко не самая быстрая машина, поэтому я очень горжусь командой и собой в связи с тем, как мы отработали вчера, сумев выиграть поул, опередив чемпиона мира и еще две машины, которые были быстрее нас.
Такова сегодняшняя реальность. А реальность в том, что мы недостаточно быстры. Когда мы сегодня утром обсуждали стратегию на гонку, (инженеры) мне сразу сказали, что по данным симуляций я буду минимум на 0,5 секунды медленнее «Ред Булл».
Так что наша борьба была не с Максом, но мы надеялись, что сумеем побороться с «Макларенами», однако один из «Макларенов» также оказался для нас слишком быстр.
Думаю, мы могли бы финишировать третьими, если бы стартовали немного лучше, но четвертое место – это тоже нормально. Мы просто были слишком медленными на первом и втором отрезке. Баланс был плохим, машина была просто медленной», – рассказал Хэмилтон.
Что случилось на Гран-при Венгрии: битва за победу в первом повороте, гонки «Макларена» с «Ред Булл» и «Мерседесом»
Но надо и совесть иметь!
Человек скрашивает унылый сезон доминации и, в конце концов, придает легитимность, наряду с Алом, очередному титулу Макса. Подумайте об этом, прыщефаны.
Он затащил квалу и вообще, весь сезон пытается вытянуть из сильно отстающего болида конкуренцию РБ.
Фанаты Макса... Вам же не нужна такая победа, после которой вас будут троллить (как за 21ый)!
Уважайте хотя бы видимость конкуренции.