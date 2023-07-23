Льюис Хэмилтон о 4-м месте после старта с поула: «Реальность такова, что мы недостаточно быстры»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Венгрии, поделившись мнением о выступлении команды.

Хэмилтон признал, что ему не хватило скорости для борьбы за победу, но шанс на подиум был в большей степени упущен из-за неудачи на старте.

«Думаю, очевидно, что мы далеко не самые быстрые в пелотоне. У нас далеко не самая быстрая машина, поэтому я очень горжусь командой и собой в связи с тем, как мы отработали вчера, сумев выиграть поул, опередив чемпиона мира и еще две машины, которые были быстрее нас.

Такова сегодняшняя реальность. А реальность в том, что мы недостаточно быстры. Когда мы сегодня утром обсуждали стратегию на гонку, (инженеры) мне сразу сказали, что по данным симуляций я буду минимум на 0,5 секунды медленнее «Ред Булл».

Так что наша борьба была не с Максом, но мы надеялись, что сумеем побороться с «Макларенами», однако один из «Макларенов» также оказался для нас слишком быстр.

Думаю, мы могли бы финишировать третьими, если бы стартовали немного лучше, но четвертое место – это тоже нормально. Мы просто были слишком медленными на первом и втором отрезке. Баланс был плохим, машина была просто медленной», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось на Гран-при Венгрии: битва за победу в первом повороте, гонки «Макларена» с «Ред Булл» и «Мерседесом»