Фредерик Вассер о старте Леклера на «софте»: «Агрессивная стратегия сработала только на 50%. Но стоило рискнуть»

Вассер объяснил стратегию «Феррари» в Остине.

Руководитель «Феррари» заявил, что рискованная стратегия со стартом Шарля Леклера на «софте» на Гран-при США оправдала себя лишь наполовину.

«Нам пришлось выбрать агрессивную стратегию, чтобы попытаться вырваться на первое место после первого круга и первого поворота – но сработало только на 50%. Хороший результат после трудной пятницы.

В начале гонки довольно сложно обгонять. Если бы мы удержали Макса [Ферстаппена] и Ландо [Норриса] позади, то мы бы постарались удержаться на «софте» против «медиума», который работал лучше. Мы попытались бы подольше продержаться на «софте» и удержать остальных позади, а затем перешли бы на «медиум», который лучше работал.

Стратегия сработала 50 на 50 – мы оказались недалеко от второго места. Но рискнуть стоило. Все прошло довольно хорошо за счет превосходной работы Шарля с резиной», – отметил Вассер .

