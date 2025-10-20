Фредерик Вассер о доверии со стороны «Феррари»: «Заявление президента Элканна было максимально четким. Думаю, все ясно»
Вассер считает, что поддержка президента «Феррари» прояснила ситуацию в команде.
Руководитель «Феррари» высказался о поддержке со стороны президента компании Джона Элканна.
По ходу Гран-при США Элканн заявил о «полном доверии» Вассеру на фоне слухов о возможном сотрудничестве Скудерии с бывшим шефом «Ред Булл» Кристианом Хорнером.
«Думаю, ситуация ясна. Внутри команды все и так было ясно. Порой трудно уладить дела и даже успокоить команду, ведь такие слухи только отвлекают ее.
Заявление президента было максимально четким. Теперь нам нужно сконцентрироваться на следующих пяти гонках, чтобы занять второе место [в Кубке конструкторов]», – сказал Вассер.
Джон Элканн: «Феррари» выражает полное доверие руководителю команды Фреду Вассеру»
