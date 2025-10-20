«Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл» разделяют 10 очков в борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов

Битва за вице-чемпионство среди команд «Ф-1» накалилась.

«Ред Булл» и «Феррари» провели Гран-при США лучше остальных коллективов и приблизились к «Мерседесу » в Кубке конструкторов.

Команда из Милтон-Кейнса заработала 41 балл за один уик-энд благодаря победам Макса Ферстаппена в спринте и гонке и двум попаданиям в очки Юки Цуноды , Скудерия – 36, немецкий коллектив – 16. Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон финишировали третьим и четвертым в главной гонке, в то время как Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли стали лишь шестым и 13-м.

За пять этапов до конца сезона-2025 конкурентов в борьбе за вторую позицию в Кубке конструкторов разделяют десять очков. «Мерседес» заработал 341 балл, «Феррари» – 334, «Ред Булл» – 331.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2025

