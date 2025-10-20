  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл» разделяют 10 очков в борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов
3

«Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл» разделяют 10 очков в борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов

Битва за вице-чемпионство среди команд «Ф-1» накалилась.

«Ред Булл» и «Феррари» провели Гран-при США лучше остальных коллективов и приблизились к «Мерседесу» в Кубке конструкторов.

Команда из Милтон-Кейнса заработала 41 балл за один уик-энд благодаря победам Макса Ферстаппена в спринте и гонке и двум попаданиям в очки Юки Цуноды, Скудерия – 36, немецкий коллектив – 16. Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон финишировали третьим и четвертым в главной гонке, в то время как Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли стали лишь шестым и 13-м.

За пять этапов до конца сезона-2025 конкурентов в борьбе за вторую позицию в Кубке конструкторов разделяют десять очков. «Мерседес» заработал 341 балл, «Феррари» – 334, «Ред Булл» – 331.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2025

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера – 🤩

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoДжордж Расселл
logoЛьюис Хэмилтон
logoЮки Цунода
logoФеррари
logoМакс Ферстаппен
logoАндреа Кими Антонелли
logoРед Булл
Гран-при США
logoШарль Леклер
logoМерседес
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ферстаппен сравнялся с Феттелем по числу подиумов (122) после победы в США. Больше только у Шумахера и Хэмилтона
15 минут назад
Оскар Пиастри: «Борьба с Норрисом слишком плотная, чтобы «Макларен» поставил на одного гонщика»
117 минут назад
Фредерик Вассер о доверии со стороны «Феррари»: «Заявление президента Элканна было максимально четким. Думаю, все ясно»
23 минуты назад
Стример Мэддисон: «Пиастри сломлен. Его истеричное поведение сыграет на руку Ферстаппену»
127 минут назад
Шарль Леклер о борьбе с Норрисом: «Ни о чем не жалею»
145 минут назад
Шарль Леклер: «Хочу верить в победу в гонке в 2025-м, но надо оставаться реалистом»
сегодня, 08:23
Фредерик Вассер о старте Леклера на «софте»: «Агрессивная стратегия сработала только на 50%. Но стоило рискнуть»
3сегодня, 07:56
Макс Ферстаппен: «Для шанса на титул нужно до конца сезона показывать идеальные результаты»
2сегодня, 07:39
Хэмилтон установил новый антирекорд «Феррари» из-за 19 гонок без подиумов
61сегодня, 07:15
Оскар Пиастри о борьбе за титул: «Ферстаппену еще предстоит постараться. Он быстро нагоняет, но осталось всего пять этапов»
12сегодня, 06:51
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
16 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07