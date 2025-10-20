Хэмилтон установил новый антирекорд «Феррари» из-за 19 гонок без подиумов

Хэмилтон стал автором антирекорда в «Феррари».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон финишировал 4-м на Гран-при США . В результате британец провел уже 19-ю гонку в составе Скудерии, но все еще ни разу не добрался до подиума.

Таким образом он установил новый антирекорд команды, проведя больше всего гонок перед первым подиумом.

Ранее по этому показателю лидировал Дидье Пирони , который выступал за «Феррари» в 1981-1982 годах. Он впервые финишировал на подиуме в 19-й гонке в составе Скудерии – на Гран-при Сан-Марино 1982 года, где одержал победу.

Леклер завоевал 6-й подиум в сезоне, у Хэмилтона – 0 после перехода в «Феррари»

