Макс Ферстаппен: «Для шанса на титул нужно до конца сезона показывать идеальные результаты»

Ферстаппен сказал, что нужно для победы в чемпионате.

Пилот «Ред Булл » поделился мнением о шансах выиграть титул в сезоне-2025.

После победы на Гран-при США нидерландец отстает от лидера личного зачета Оскара Пиастри на 40 очков. При этом до конца сезона осталось пять этапов.

«Думаю, для шанса на титул нужно до конца сезона показывать идеальные результаты.

Мы отыграли много очков, но в то же время разница в темпе очень небольшая. Думаю, каждый уик-энд нужно стараться выступать идеальным образом – именно к этому мы и будем стремиться.

Мы провели идеальный уик-энд. Сегодня [в воскресенье] ключевым стал первый отрезок, когда мне удалось создать отрыв, ведь затем темп довольно сильно стабилизировался», – отметил Ферстаппен .

