1

Шарль Леклер о борьбе с Норрисом: «Ни о чем не жалею»

Леклер доволен битвой с Норрисом в Остине, несмотря на итог.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер считает, что действовал разумно, навязав борьбу сопернику из «Макларена» Ландо Норрису на Гран-при США.

Британец в итоге опередил монегаска и финишировал вторым.

«Не знаю, сколько времени я потерял [в этом сражении]. Но, в конце концов, я вел свою гонку и старался защитить позицию. Ни о чем не жалею.

Как ни посмотри, нельзя было добиться большего, ведь Ландо в любом случае был быстрее. Пусть сначала он не смог обогнать, но в итоге все равно бы справился.

У меня сожалений нет. Мне понравилась гонка, потому что было весело», – сообщил Шарль в эфире итальянского Sky.

Гельмут Марко: «Полагаю, мне стоит послать Леклеру ящик банок «Ред Булл»

Фредерик Вассер о старте Леклера на «софте»: «Агрессивная стратегия сработала только на 50%. Но стоило рискнуть»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
logoМакларен
Гран-при США
logoШарль Леклер
logoЛандо Норрис
logoФеррари
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ферстаппен сравнялся с Феттелем по числу подиумов (122) после победы в США. Больше только у Шумахера и Хэмилтона
38 минут назад
Оскар Пиастри: «Борьба с Норрисом слишком плотная, чтобы «Макларен» поставил на одного гонщика»
220 минут назад
Фредерик Вассер о доверии со стороны «Феррари»: «Заявление президента Элканна было максимально четким. Думаю, все ясно»
26 минут назад
Стример Мэддисон: «Пиастри сломлен. Его истеричное поведение сыграет на руку Ферстаппену»
130 минут назад
«Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл» разделяют 10 очков в борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов
3сегодня, 08:42
Шарль Леклер: «Хочу верить в победу в гонке в 2025-м, но надо оставаться реалистом»
сегодня, 08:23
Фредерик Вассер о старте Леклера на «софте»: «Агрессивная стратегия сработала только на 50%. Но стоило рискнуть»
3сегодня, 07:56
Макс Ферстаппен: «Для шанса на титул нужно до конца сезона показывать идеальные результаты»
2сегодня, 07:39
Хэмилтон установил новый антирекорд «Феррари» из-за 19 гонок без подиумов
61сегодня, 07:15
Оскар Пиастри о борьбе за титул: «Ферстаппену еще предстоит постараться. Он быстро нагоняет, но осталось всего пять этапов»
12сегодня, 06:51
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
16 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07