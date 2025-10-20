Шарль Леклер о борьбе с Норрисом: «Ни о чем не жалею»
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер считает, что действовал разумно, навязав борьбу сопернику из «Макларена» Ландо Норрису на Гран-при США.
Британец в итоге опередил монегаска и финишировал вторым.
«Не знаю, сколько времени я потерял [в этом сражении]. Но, в конце концов, я вел свою гонку и старался защитить позицию. Ни о чем не жалею.
Как ни посмотри, нельзя было добиться большего, ведь Ландо в любом случае был быстрее. Пусть сначала он не смог обогнать, но в итоге все равно бы справился.
У меня сожалений нет. Мне понравилась гонка, потому что было весело», – сообщил Шарль в эфире итальянского Sky.
