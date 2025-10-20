Шарль Леклер: «Хочу верить в победу в гонке в 2025-м, но надо оставаться реалистом»

Леклер осторожно оценил шансы выиграть гонку до конца сезона.

На Гран-при США пилот «Феррари» Шарль Леклер финишировал третьим и принес итальянцам шестой подиум в сезоне. На счету монегаска и Скудерии ноль побед.

Шарлю напомнили, что прошлогодний этап в Мехико выиграл его экс-напарник Карлос Сайнс , ныне выступающий за «Уильямс ».

«Ага. Но сейчас другая ситуация. Я все равно хочу верить в то, что мы способны победить в гонке до конца сезона. Но, опять же, надо оставаться реалистом – не считаю, что болид в полной мере позволяет это сделать.

На мой взгляд, этот уик-энд получился идеальным для команды, и удивлюсь, если получится добиться большего до конца года. Но будем двигаться от гонки к гонке и посмотрим, что удастся сделать», – заявил Леклер.

