Льюис Хэмилтон: «Машина в своей худшей форме. Надеюсь, «Мерседес» перевернет ситуацию, как год назад»

Теги Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес регламент Авто

Льюис Хэмилтон недоволен машиной в первых практиках перед Гран-при Венгрии.

Пилот «Мерседеса» не показал времени в утренней сессии и стал 16-м после обеда.

«Ощущения вовсе не хорошие. Машина в своей худшей форме – ночью поработаем над настройками.

Год назад ощущения поначалу были ужасными, но мы перевернули ситуацию с помощью настроек. Надеюсь, завтра болид будет работать лучше», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон также поделился мнением о новом формате: в Венгрии гонщики используют меньшее количество покрышек, а разные сегменты квалификации пройдут на шинах разной жесткости.

«У нас был только один комплект шин на сессию. Формат уик-энда не лучший. В итоге мы просто проводим меньше времени на треке – неидеальная ситуация.

Есть много дождевых шин, которые каждый уик-энд просто выбрасывают. Может, стоит заняться этим или чем-то подобным, а не лишать фанатов времени на трассе», – проанализировал Льюис.

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4 комментария

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Владимир Вербицкий
А Мерседес уверен, что Хэм хорош в роли амбасадора бренда? 🤷‍♂️
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Mortimer1
Лука, ждем очередной круг разговоров про то что болид - отстой,это не исправят, и можно не смотреть гонки.
0
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irs118return
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плачь ярославны 👌
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