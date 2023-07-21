Льюис Хэмилтон: «Машина в своей худшей форме. Надеюсь, «Мерседес» перевернет ситуацию, как год назад»

Льюис Хэмилтон недоволен машиной в первых практиках перед Гран-при Венгрии.

Пилот « » не показал времени в утренней сессии и стал 16-м после обеда.

«Ощущения вовсе не хорошие. Машина в своей худшей форме – ночью поработаем над настройками.

Год назад ощущения поначалу были ужасными, но мы перевернули ситуацию с помощью настроек. Надеюсь, завтра болид будет работать лучше», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

также поделился мнением о новом формате: в Венгрии гонщики используют меньшее количество покрышек, а разные сегменты квалификации пройдут на шинах разной жесткости.

«У нас был только один комплект шин на сессию. Формат уик-энда не лучший. В итоге мы просто проводим меньше времени на треке – неидеальная ситуация.

Есть много дождевых шин, которые каждый уик-энд просто выбрасывают. Может, стоит заняться этим или чем-то подобным, а не лишать фанатов времени на трассе», – проанализировал Льюис.

Макс Ферстаппен: «С новым форматом квалификации в практиках старались использовать как можно меньше комплектов шин»

Гран-при Венгрии-2023. 2-я практика. Леклер – 1-й, Норрис – 2-й, Гасли – 3-й

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