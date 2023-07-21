Макс Ферстаппен: «С новым форматом квалификации в практиках старались использовать как можно меньше комплектов шин»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«С этим новым форматом квалификации, в практиках мы старались использовать как можно меньше комплектов шин. И это стало неприятной ситуацией для болельщиков на трибунах сегодня. Думаю, в будущем этой проблеме нужно будет уделить внимание.

В целом машина работала не так уж плохо, у меня были проблемы с небольшой недостаточной поворачиваемостью болида, и с точки зрения темпа на длинной дистанции мы были достаточно конкурентоспособны.

Сказать что-то определенное о темпе на одном быстром круге сложно, но в целом машина смотрелась достаточно сильно», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен так доминирует в «Ф-1», что на рискованном пит-стопе последнего круга специально пугает машиной комментатора