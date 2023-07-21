Макс Ферстаппен: «С новым форматом квалификации в практиках старались использовать как можно меньше комплектов шин»

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Венгрии.

«С этим новым форматом квалификации, в практиках мы старались использовать как можно меньше комплектов шин. И это стало неприятной ситуацией для болельщиков на трибунах сегодня. Думаю, в будущем этой проблеме нужно будет уделить внимание.

В целом машина работала не так уж плохо, у меня были проблемы с небольшой недостаточной поворачиваемостью болида, и с точки зрения темпа на длинной дистанции мы были достаточно конкурентоспособны.

Сказать что-то определенное о темпе на одном быстром круге сложно, но в целом машина смотрелась достаточно сильно», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен так доминирует в «Ф-1», что на рискованном пит-стопе последнего круга специально пугает машиной комментатора

2 комментария

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Alex Sin
Ответ Садковский Ян
Мы были конкурентоспособны сегодня - говорит гонщик, который после половины гонок, почти уже выиграл чемпионат
Ну он же не Льюис эпохи космовоза. Тот говорил, что мы были сегодня не конкурентоспособны, а Тото добавлял про скилл и андердогов.
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