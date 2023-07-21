Гран-при Венгрии-2023. 2-я практика. Леклер – 1-й, Норрис – 2-й, Гасли – 3-й
Хунгароринг, Модьород
21 июля 2023 года
2-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.17,686 (20 кругов)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,015 (29)
3. Пьер Гасли («Альпин») +0,232 (25)
4. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,248 (30)
5. Эстебан Окон («Альпин») +0,359 (30)
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,372 (28)
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,399 (28)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,419 (31)
9. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,422 (30)
10. Карлос Сайнс («Феррари») +0,496 (19)
11. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,593 (17)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,633 (32)
13. Алекс Албон («Уильямс») +0,691 (32)
14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +0,699 (29)
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,818 (26)
16. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,060 (27)
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,150 (29)
18. Серхио Перес («Ред Булл») +1,292 (13)
19. Оскар Пиастри («Макларен») +1,431 (18)
20. Джордж Расселл («Мерседес») +1,489 (22)
Гран-при Венгрии-2023. 1-я практика. Расселл – 1-й, Пиастри – 2-й, Стролл – 3-й под дождем
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