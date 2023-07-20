«Ред Булл» сильно сузил боковые воздухозаборники перед Гран-при Венгрии

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Формула-1 Авто

«Ред Булл» привез Гран-при Венгрии машину с модифицированными понтонами.

Боковые воздухозаборники стали значительно уже в сравнении с теми, что использовались ранее. В сети новую конфигурацию назвали «почтовый ящик».

Верхнее фото – новая машина, нижнее – предыдущая версия.

Верхнее фото – новая машина, среднее – предыдущая версия, нижнее – первый болид сезона.

Самые славные болиды в истории «Ф-1»: три «Мерседеса», две «Феррари», но главного доминатора почти не вспоминают

Лучшие болиды величайшего инженера современной «Ф-1»: машины на 23 чемпионских титула

Фото: соцсети Альберта Фабреги; соцсети Formula Data Analysis; соцсети Formu1a.uno

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cheriarin
Ну, посмотрим, как заработает. Тут кто-то шутил, что Мерсы у РБ понтоны скопируют, а РБ в ответ беспонтонную тачку выкатит и полетит, первый шаг сделан :)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Только все кое-как начали копировать предыдущую версию, эти уже новую выкатили :))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gonshic
воздухозаборник превращается в дополнительное антикрыло, очень даже крутое решение, зачем делать зеро если можно сплющить ?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Дудников
Ответ cheriarin
Ну, посмотрим, как заработает. Тут кто-то шутил, что Мерсы у РБ понтоны скопируют, а РБ в ответ беспонтонную тачку выкатит и полетит, первый шаг сделан :)
Тогда достопочтенный мэтр Лука, от такого коварства, просто сойдёт с ума.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andrucha1981
Макларен все по новой.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexey Konev
еще минус полсекунды с круга? :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
White Pardus
Ответ andrucha1981
Макларен все по новой.
а АМ - застрелиццо?
Стелла грозился, кстати, на Венгрию новинками опять. Может это что-то подобное и есть?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий