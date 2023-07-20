«Ред Булл» сильно сузил боковые воздухозаборники перед Гран-при Венгрии
«Ред Булл» привез Гран-при Венгрии машину с модифицированными понтонами.
Боковые воздухозаборники стали значительно уже в сравнении с теми, что использовались ранее. В сети новую конфигурацию назвали «почтовый ящик».
Верхнее фото – новая машина, нижнее – предыдущая версия.
Верхнее фото – новая машина, среднее – предыдущая версия, нижнее – первый болид сезона.
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Фото: соцсети Альберта Фабреги; соцсети Formula Data Analysis; соцсети Formu1a.uno
Стелла грозился, кстати, на Венгрию новинками опять. Может это что-то подобное и есть?)))