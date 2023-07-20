«Ред Булл» сильно сузил боковые воздухозаборники перед Гран-при Венгрии

« » привез машину с модифицированными понтонами.

Боковые воздухозаборники стали значительно уже в сравнении с теми, что использовались ранее. В сети новую конфигурацию назвали «почтовый ящик».

Верхнее фото – новая машина, нижнее – предыдущая версия.

Верхнее фото – новая машина, среднее – предыдущая версия, нижнее – первый болид сезона.

Самые славные болиды в истории «Ф-1»: три «Мерседеса», две «Феррари», но главного доминатора почти не вспоминают

Лучшие болиды величайшего инженера современной «Ф-1»: машины на 23 чемпионских титула

Фото: соцсети Альберта Фабреги; соцсети Formula Data Analysis; соцсети Formu1a.uno