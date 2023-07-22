Гран-при Венгрии-2023. 3-я практика. Хэмилтон – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й
Хунгароринг, Модьород
22 июля 2023 года
3-я практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.17,811 (19 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,250 (22)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,256 (25)
4. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,266 (21)
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,271 (18)
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,308 (22)
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,379 (27)
8. Карлос Сайнс («Феррари») +0,423 (29)
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,539 (19)
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,678 (24)
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,725 (20)
12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,733 (22)
13. Алекс Албон («Уильямс») +0,781 (17)
14. Оскар Пиастри («Макларен») +0,787 (19)
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,838 (26)
16. Пьер Гасли («Альпин») +0,965 (21)
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,003 (15)
18. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,017 (27)
19. Эстебан Окон («Альпин») +1,168 (21)
20. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,345 (28)
Гран-при Венгрии-2023. 2-я практика. Леклер – 1-й, Норрис – 2-й, Гасли – 3-й
Гран-при Венгрии-2023. 1-я практика. Расселл – 1-й, Пиастри – 2-й, Стролл – 3-й под дождем
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