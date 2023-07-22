Гран-при Венгрии-2023. 3-я практика. Хэмилтон – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

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Хунгароринг, Модьород
22 июля 2023 года
3-я практика
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.17,811 (19 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,250 (22)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,256 (25)
4. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,266 (21)
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,271 (18)
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,308 (22)
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,379 (27)
8. Карлос Сайнс («Феррари») +0,423 (29)
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,539 (19)
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,678 (24)
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,725 (20)
12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,733 (22)
13. Алекс Албон («Уильямс») +0,781 (17)
14. Оскар Пиастри («Макларен») +0,787 (19)
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,838 (26)
16. Пьер Гасли («Альпин») +0,965 (21)
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,003 (15)
18. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,017 (27)
19. Эстебан Окон («Альпин») +1,168 (21)
20. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,345 (28)
 

Гран-при Венгрии-2023. 2-я практика. Леклер – 1-й, Норрис – 2-й, Гасли – 3-й

Гран-при Венгрии-2023. 1-я практика. Расселл – 1-й, Пиастри – 2-й, Стролл – 3-й под дождем

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18 комментариев

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Забор Высоков
Ответ Кусок пицци для чрепашек
превозмог таки
Ну надо признать, что превозмогалка у него имеется. 😉
+19
-3
+16
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Grigpar
Попахивает окончательным сливом Астона.
+16
-2
+14
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Алекс Клиторман
Ответ Великий Алонсо
Мда, сезон окончен, смотреть больше нечего.
Будь добр, не смотри больше и комменты здесь больше тоже не оставляй.
+12
-1
+11
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Faraon
Если РБ не шифруются, то квала должна быть интересной, есть хорошие шансы у Макларена взять поул
+8
0
+8
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Flylink
Норрис время показал на медиум?
+6
-2
+4
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Scorpio
Ответ Великий Алонсо
Мда, сезон окончен, смотреть больше нечего.
отлично!
+6
-2
+4
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Забор Высоков
Ферзь напрягся и негодует!
+5
-2
+3
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Дмитрий Кутузов
Кюхельбекер - красавчик! ежже
+5
-3
+2
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Alesha_451
РБ подсносит в затяжных, пусть так и остается :) Астоны мда, кажись песенка этого сезона спета. Мерс и Ландо главные соперники газировочных
+4
-2
+2
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Alesha_451
Ответ Flylink
Норрис время показал на медиум?
Так точно
+3
-2
+1
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Кусок пицци для чрепашек
превозмог таки
+2
-2
0
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LeChat Ostrowski
эхх Фернандо опять промахнулся с командой..
+1
-1
0
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d-kniga
Ответ Faraon
Если РБ не шифруются, то квала должна быть интересной, есть хорошие шансы у Макларена взять поул
У Норриса😎
0
0
0
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Flylink
Ответ Alesha_451
Так точно
Интересно)
+2
-2
0
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R_RB
Ответ LeChat Ostrowski
эхх Фернандо опять промахнулся с командой..
Да ладно, где бы ему ещё 6 подиумов-то отсыпали с барского плеча доминирующего редбулла?))
0
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