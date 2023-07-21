Гран-при Венгрии-2023. 1-я практика. Расселл – 1-й, Пиастри – 2-й, Стролл – 3-й под дождем

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал быстрейшим по итогам первой тренировки перед Гран-при Венгрии.

Гонщики проехали быстрые круги в дождевых условиях.

Хунгароринг, Модьород

21 июля 2023 года

1-я практика

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.38,795 (13 кругов)

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,359 (14)

3. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,218 (10)

4. Ландо Норрис («Макларен») +1,482 (13)

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,892 (8)

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,237 (14)

7. Шарль Леклер («Феррари») +2,347 (12)

8. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,568 (9)

9. Логан Сарджент («Уильямс») +2,621 (15)

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +3,911 (12)

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +4,111 (14)

12. Юки Цунода («Альфа Таури») +6,780 (7)

13. Алекс Албон («Уильямс») +8,612 (10)

14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – не показал времени (7)

15. Карлос Сайнс («Феррари») – не показал времени (6)

16. Серхио Перес («Ред Булл») – не показал времени (2)

17. Эстебан Окон («Альпин») – не показал времени (4)

18. Пьер Гасли («Альпин») – не показал времени (3)

19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – не показал времени (4)

20. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – не показал времени (3)

Перес разбил болид через 3 минуты после старта 1-й практики: «Не могу поверить»

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