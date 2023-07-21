Гран-при Венгрии-2023. 1-я практика. Расселл – 1-й, Пиастри – 2-й, Стролл – 3-й под дождем

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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал быстрейшим по итогам первой тренировки перед Гран-при Венгрии.

Гонщики проехали быстрые круги в дождевых условиях.

Хунгароринг, Модьород
21 июля 2023 года
1-я практика
 
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.38,795 (13 кругов)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,359 (14)
3. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,218 (10)
4. Ландо Норрис («Макларен») +1,482 (13)
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,892 (8)
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,237 (14)
7. Шарль Леклер («Феррари») +2,347 (12)
8. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,568 (9)
9. Логан Сарджент («Уильямс») +2,621 (15)
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +3,911 (12)
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +4,111 (14)
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +6,780 (7)
13. Алекс Албон («Уильямс») +8,612 (10)
14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – не показал времени (7)
15. Карлос Сайнс («Феррари») – не показал времени (6)
16. Серхио Перес («Ред Булл») – не показал времени (2)
17. Эстебан Окон («Альпин») – не показал времени (4)
18. Пьер Гасли («Альпин») – не показал времени (3)
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – не показал времени (4)
20. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – не показал времени (3)
 

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7 комментариев

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うちはイタチ
Ответ Максим Макеев
дожди лично меня уже бесят слишком их много
бесят не дожди, а трясущиеся коленки фиа
+8
0
+8
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Scorpio
Ответ Великий Алонсо
Такого не бывает. В начале сезона Макларен были одними из худших, сейчас буквально за 1 обновление стали 2-й командой пелетона. FIA должны их проверить и исключить из чемпионата, это беспредел.
а лучше отдать их болид одному великому
+6
-2
+4
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mmike
Даниэлю, конечно, не повезло с погодой: совсем мало времени в новой машине освоиться
+3
-1
+2
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R_RB
Ответ Scorpio
а лучше отдать их болид одному великому
Так уже давали! =)
+1
0
+1
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Мадина Уйгурова
Макларен самовозка, все ясно, Норрис выиграет чемпионат
+3
-3
0
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