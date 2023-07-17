Фредерик Вассер о заявке «Андретти-Кадиллак»: «Для меня национальная принадлежность команды не является аргументом»

Руководитель « » высказался о заявке «Андретти-Кадиллак» о создании 11-й команды в «Формуле-1».

По словам Вассера, заявка должна рассматриваться с точки зрения установленных критерий, а тот факт, что команда является американской, в данном случае не имеет никакого значения.

«Мы не меняли свою позицию по данному вопросу – в том смысле что это (добавление новой команды) должно иметь смысл для «Формулы-1» и что случится это только в том случае, если даст огромный толчок для развития во всех направлениях.

В данном вопросе мы часто говорим о национальной принадлежности команды, но для меня это не аргумент. Ведь « » не является чемпионатом Великобритании из-за того, что 70 процентов команд базируются именно в Великобритании.

На самом деле привлекательность «Формулы-1» в большей степени зависит от национальности гонщиков, а национальная принадлежность команд здесь не имеет значения», – рассказал Вассер.

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