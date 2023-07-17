Фредерик Вассер о заявке «Андретти-Кадиллак»: «Для меня национальная принадлежность команды не является аргументом»

Теги Феррари Формула-1 Андретти Автоспорт Фредерик Вассер Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о заявке «Андретти-Кадиллак» о создании 11-й команды в «Формуле-1».

По словам Вассера, заявка должна рассматриваться с точки зрения установленных критерий, а тот факт, что команда является американской, в данном случае не имеет никакого значения.

«Мы не меняли свою позицию по данному вопросу – в том смысле что это (добавление новой команды) должно иметь смысл для «Формулы-1» и что случится это только в том случае, если даст огромный толчок для развития во всех направлениях.

В данном вопросе мы часто говорим о национальной принадлежности команды, но для меня это не аргумент. Ведь «Формула-1» не является чемпионатом Великобритании из-за того, что 70 процентов команд базируются именно в Великобритании.

На самом деле привлекательность «Формулы-1» в большей степени зависит от национальности гонщиков, а национальная принадлежность команд здесь не имеет значения», – рассказал Вассер.

«Макларен» летит на подиумы и отбивается от «Мерседеса» – стал второй силой «Ф-1»? Насколько реален прогресс?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий