Будущее Гран-при Сингапура может оказаться под угрозой из-за ареста одного из организаторов (Джо Сейвард)

Будущее Гран-при Сингапура может оказаться под угрозой. По информации известного британского журналиста Джо Сейварда, местный магнат Онг Бенг Сенг получил уведомление об аресте, поступившее от Бюро по борьбе с коррупцией.

Онг Бенг Сенг является владельцем компании, которая является промоутером Гран-при Сингапура.

Сообщается, что бизнесмен сотрудничает с антикоррупционным бюро и связан с министром транспорта С. Исварана. С которым работал в том числе и в рамках организации Гран-при.

Пока не ясно, является ли организация Гран-при Сингапура частью расследования.

Обвинения против Онга пока не были выдвинуты, но он будет обязан сдать свой паспорт по возвращении в Сингапур из деловой поездки и внести залог.

Онг оплачивает 40 процентов расходов на проведение Гран-при, остальную сумму выплачивает государство.

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