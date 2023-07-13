Оскар Пиастри: «Макларен» может оказаться и второй по скорости командой в Венгрии, и шестой»

Теги Гран-при Великобритании Гран-при Венгрии Феррари Макларен Уильямс Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Астон Мартин Ландо Норрис Оскар Пиастри Альпин Авто

Оскар Пиастри считает, что Гран-при Венгрии может стать непредсказуемым для «Макларена».

Напарник австралийца Ландо Норрис финишировал вторым в Великобритании, а сам Пиастри был близок к своему первому подиуму в «Формуле-1». Тем не менее, успех в Сильверстоуне не гарантирует, что «Макларен» остается второй командой пелотона, считает Оскар.

«Мне кажется, Австрия всегда достаточно хорошо подходила «Макларену». Перед Сильверстоуном мы были настроены оптимистично и считали, что выступим лучше, чем в начале сезона, но, может, не так хорошо, как Австрии. А получилось поехать еще быстрее.

Посмотрим, что ждет нас в Венгрии. Сильверстоун довольно хорошо нам подошел, и увидим, получится ли сохранить форму. Я считаю, потенциально мы можем оказаться на любом месте со второй по скорости команды до, кто знает, пятой или шестой. Надеюсь, теперь мы находимся в группе с «Феррари», «Мерседесом», «Астоном» и даже «Альпин», и порядок может очень сильно поменяться. Даже «Уильямс» опередил обе «Феррари» в тот уик-энд.

Поэтому нельзя расслабляться – можно ожидать, что мы окажемся где угодно. В Венгрии совершенно другой автодром, погода должна быть довольно жаркой, так что, надеюсь, мы сохраним свой темп. Но мы реалисты и понимаем, что можем оказаться на любом месте – надеюсь, в топ-10», – заявил Пиастри в интервью Wimbledon Radio Channel.

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