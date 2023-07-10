Ландо Норрис: «Пиастри заслужил подиум. Он был хорош весь год»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Формула-1 Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис посочувствовал своему напарику Оскару Пиастри, который не сумел удержать место на подиуме по итогам Гран-при Великобритании.

«Немного жаль, что все так закончилось. Оскар заслуживал своего первого подиума в «Ф-1». Думаю, для нашей команды было бы здорово отметить 60-летие, особую ливрею и все остальное двойным подиумом. Это могло бы стать чем-то особенным.

И Оскар заслужил этот подиум. Он был в отличной форме на протяжении всего уик-энда. Да, он безумно сильно давил на меня, и это на самом деле здорово, это повышает общекомандный уровень.

И Оскар был хорош весь год – а не так, будто бы он включился только здесь. Нет, он был хорош с самого первого дня.

И иногда он и впрямь усложняет мне жизнь (смеется). И мне это далеко не всегда нравится – но это идет на пользу команде и в конечном итоге делает меня лучше, как гонщика.

Я сочувствую и ему, и команде. Мы сделали все, чтобы занять 2-е и 3-е место», – рассказал Норрис.

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7 комментариев

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Paninaro
Пересмотрите старт. Оскар стартовал лучше тапка и Норриса, но упёрся в болид Ландо, а сбоку был РБ. Резвый паренёк.
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Mr.Alien
Ответ Paninaro
Пересмотрите старт. Оскар стартовал лучше тапка и Норриса, но упёрся в болид Ландо, а сбоку был РБ. Резвый паренёк.
Он и весь первый отрезок держался в 1,5-2 секундах от Ландо, было ощущение, что при необходимости может прибавить
+3
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Lestyv
Ну его вины в этом нет, просто невезение с пит-стопом прямо перед вск. Уверен, подиумы придут, возможно, даже в этом сезоне
+2
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Paninaro
Ответ Mr.Alien
Он и весь первый отрезок держался в 1,5-2 секундах от Ландо, было ощущение, что при необходимости может прибавить
Да.
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mmike
Ответ Mr.Alien
Он и весь первый отрезок держался в 1,5-2 секундах от Ландо, было ощущение, что при необходимости может прибавить
да, только уже перед остановкой начал немного отваливаться, ближе к 3 секундам было отставание. Очень крутая гонка он него
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