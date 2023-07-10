Ландо Норрис: «Пиастри заслужил подиум. Он был хорош весь год»

Пилот « » посочувствовал своему напарику , который не сумел удержать место на подиуме по итогам .

«Немного жаль, что все так закончилось. Оскар заслуживал своего первого подиума в «Ф-1». Думаю, для нашей команды было бы здорово отметить 60-летие, особую ливрею и все остальное двойным подиумом. Это могло бы стать чем-то особенным.

И Оскар заслужил этот подиум. Он был в отличной форме на протяжении всего уик-энда. Да, он безумно сильно давил на меня, и это на самом деле здорово, это повышает общекомандный уровень.

И Оскар был хорош весь год – а не так, будто бы он включился только здесь. Нет, он был хорош с самого первого дня.

И иногда он и впрямь усложняет мне жизнь (смеется). И мне это далеко не всегда нравится – но это идет на пользу команде и в конечном итоге делает меня лучше, как гонщика.

Я сочувствую и ему, и команде. Мы сделали все, чтобы занять 2-е и 3-е место», – рассказал Норрис.

Фильм об «Ф-1» с Брэдом Питтом снимают на Гран-при ради полного реализма – все удалось? Вопросов нет?