Ландо Норрис: «Пиастри заслужил подиум. Он был хорош весь год»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис посочувствовал своему напарику Оскару Пиастри, который не сумел удержать место на подиуме по итогам Гран-при Великобритании.
«Немного жаль, что все так закончилось. Оскар заслуживал своего первого подиума в «Ф-1». Думаю, для нашей команды было бы здорово отметить 60-летие, особую ливрею и все остальное двойным подиумом. Это могло бы стать чем-то особенным.
И Оскар заслужил этот подиум. Он был в отличной форме на протяжении всего уик-энда. Да, он безумно сильно давил на меня, и это на самом деле здорово, это повышает общекомандный уровень.
И Оскар был хорош весь год – а не так, будто бы он включился только здесь. Нет, он был хорош с самого первого дня.
И иногда он и впрямь усложняет мне жизнь (смеется). И мне это далеко не всегда нравится – но это идет на пользу команде и в конечном итоге делает меня лучше, как гонщика.
Я сочувствую и ему, и команде. Мы сделали все, чтобы занять 2-е и 3-е место», – рассказал Норрис.
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