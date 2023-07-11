Де Врис потерял место в «Альфа Таури» после 11 Гран-при в «Ф-1», его заменит Риккардо (De Telegraaf)

Ник де Врис завершил карьеру в «Альфа Таури», утверждает ряд источников.

Ранее появлялись сообщения о возможной перестановке в «Альфа Таури» после летнего перерыва – на место де Вриса якобы претендует третий пилот « » Даниэль Риккардо.

Как сообщает De Telegraaf со ссылкой на «многочисленные» источники, де Врис уволен из « ». стал для Ника последним в команде, его заменит Риккардо. Австралиец сядет за руль AT04 уже в следующие выходные, на Гран-при Венгрии. Даниэль вернется на решетку впервые после ухода из «Макларена» в конце 2022 года.

Информацию подтверждает нидерландский журналист Аллард Калфф, близкий к семье де Вриса.

Чемпион «Формулы-2» 2019 года и « » 2021 года не набрал очков в нынешнем сезоне «Формулы-1». В восьми случаях из десяти де Врис финишировал ниже напарника Юки Цуноды.

В прошлом сезоне нидерландец провел Гран-при Италии в составе «Уильямса» и занял девятое место. Таким образом, всего на счету Ника 11 Гран-при в «Ф-1» и два очка.

Даниэль Риккардо о замене де Вриса: «Кто знает, кто знает. Я наготове»