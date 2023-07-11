Де Врис потерял место в «Альфа Таури» после 11 Гран-при в «Ф-1», его заменит Риккардо (De Telegraaf)

Теги возможные переходы Гран-при Великобритании Гран-при Венгрии Макларен Ред Булл Уильямс Альфа Таури Формула-1 Формула-2 Даниэль Риккардо Формула E Ник де Врис Юки Цунода Авто

Ник де Врис завершил карьеру в «Альфа Таури», утверждает ряд источников.

Ранее появлялись сообщения о возможной перестановке в «Альфа Таури» после летнего перерыва – на место де Вриса якобы претендует третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо.

Как сообщает De Telegraaf со ссылкой на «многочисленные» источники, де Врис уволен из «Альфа Таури». Гран-при Великобритании стал для Ника последним в команде, его заменит Риккардо. Австралиец сядет за руль AT04 уже в следующие выходные, на Гран-при Венгрии. Даниэль вернется на решетку впервые после ухода из «Макларена» в конце 2022 года.

Информацию подтверждает нидерландский журналист Аллард Калфф, близкий к семье де Вриса.

Чемпион «Формулы-2» 2019 года и «Формулы E» 2021 года не набрал очков в нынешнем сезоне «Формулы-1». В восьми случаях из десяти де Врис финишировал ниже напарника Юки Цуноды.

В прошлом сезоне нидерландец провел Гран-при Италии в составе «Уильямса» и занял девятое место. Таким образом, всего на счету Ника 11 Гран-при в «Ф-1» и два очка.

Даниэль Риккардо о замене де Вриса: «Кто знает, кто знает. Я наготове»

39 комментариев

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Luca di Montezemolo
Я не удивлён учитывая что за ним не стояла Хонда как за цунодой, которому дали время, хотя думал после перерыва все же будет, но что будет пинок было ясно на 100%.
+25
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+25
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mmike
Ответ Luca di Montezemolo
Я не удивлён учитывая что за ним не стояла Хонда как за цунодой, которому дали время, хотя думал после перерыва все же будет, но что будет пинок было ясно на 100%.
Цкноде было 20 лет на момент дебюта. Де Врису в этом сезоне 28. Толерантность к ошибкам и провалам разная должна быть в этих ситуациях Хотя так высаживать посреди сезона, пожалуй, преждевременно
+25
-1
+24
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Лев Соловьёв
Ответ <~Inter~>
сезон закончит Риккардо, а в след году по идее должны посадить Лоусона
Будет зависеть от результатов Риккардо
+17
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+17
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Дмитрий Мусалов
Теперь за руль АТ сядет молодой австралийский гонщик из Перта)))
+15
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+15
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King_X
Жёстко, жаль
Начали давить с 2-3 гонки уже, и я не поверю, что присутствие Рика здесь не играло роли

А так, на логичные аргументы про фиговую тачку, не такую ужасную относительность результатов на фоне Цуноды и оч малое время - мне верно написали на др ветке, что Де Врис брали как опытного пилота, а не новичка с кредитом доверия. Видимо, в плане фидбэка и прочего тож не сильно помогал
Жаль, надеюсь еще будут успехи в карьере, пусть и вне Ф1
+13
-1
+12
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Пингвин по кличке Бамос
да уж. может и лучше для него же. забудет как страшный сон прессинг деда, и спокойно уйдет катать в условный WEC
+11
0
+11
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Marvel Parker
голландские гонщики не тянут ф1
+18
-8
+10
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AgipTm
изначально было ошибкой его брать... непонятно о чем тогда вообще думал дохтур..
+8
0
+8
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Дмитрий Фурсов
Видимо Рик очень хорошо поехал на шинных тестах
Было ожидаемо, удивительно только что Марко не стал до летнего перерыва ждать
+6
0
+6
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Фанат спорта01
лучше бы Вильямс пошёл,хотя бы год откатал на машине которая лучше нынешней альфа таури.
надеюсь хотя бы посадят Лоусона а не Дена.
+5
0
+5
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Lordk
Ответ Дмитрий Фурсов
Видимо Рик очень хорошо поехал на шинных тестах Было ожидаемо, удивительно только что Марко не стал до летнего перерыва ждать
Впрочем кажется смысла ждать не было. Вопрос, наверное, лишь был Риккардо или другой пилот.
+4
0
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alex1382
Ответ Marvel Parker
обляпался ферстаппен на старте в воскресенье
и тебя обляпал заодно
+4
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alex1382
Ответ Marvel Parker
скорее всех своих фанатиков)
как раз хейтерня вся, ходит уже 3 год обляпаная и обиженная
+5
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Ева без Адама
Рада за Дэна, может, по итогу окажется, что АТ - не такое уж и днище?
+4
-1
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<~Inter~>
сезон закончит Риккардо, а в след году по идее должны посадить Лоусона
+3
0
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voroninboris
Ник получил свой шанс, когда казалось бы, про Ф1 можно забыть. он хорошо проявил себя в первой гонке, когда это и требовалось, при этом не испытывая какого-то давления. но когда уже надо было полноценно себя показывать, он не смог. в целом, пинать может только на себя.
+3
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Самая быстрая булочка в мире
Уровень ФЕ смешон. Помню как Вернь что-то кукарекал про Ф1
+2
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Marvel Parker
Ответ alex1382
ты юморит уровня Петросяна
спасибо
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Кавабунга Шреддоголовый
Завышенные после Монцы ожидания. Пора дать дорогу молодому и перспективному Медоеду
+1
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RusSt
Вот теперь будет интересно посмотреть на темп АТ , потому что раньше его оценивали по скорости Цуноды и это было не оч показательно
+1
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alex1382
Ответ Marvel Parker
голландские гонщики не тянут ф1
ты юморит уровня Петросяна
+4
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Heroyko
Ответ voroninboris
Ник получил свой шанс, когда казалось бы, про Ф1 можно забыть. он хорошо проявил себя в первой гонке, когда это и требовалось, при этом не испытывая какого-то давления. но когда уже надо было полноценно себя показывать, он не смог. в целом, пинать может только на себя.
А можно себя не пинать, а просто идти дальше. Есть другие гонки, и в них он успешен. Думаю у него все будет хорошо дальше
0
0
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Luca di Montezemolo
Ответ mmike
Цкноде было 20 лет на момент дебюта. Де Врису в этом сезоне 28. Толерантность к ошибкам и провалам разная должна быть в этих ситуациях Хотя так высаживать посреди сезона, пожалуй, преждевременно
Я видел как дохтур выгонял разных возрастов пилотов, и цуноду возраст не спас бы, но он японец , поэтому ему дали время.
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Гарик из Питера
Ожидаемо,удачи Рику,шанс очень хороший)
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Ann Tretiakova
уволили его ,а ощущения как кошки нагадили в душу - у меня
+3
-3
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