Де Врис потерял место в «Альфа Таури» после 11 Гран-при в «Ф-1», его заменит Риккардо (De Telegraaf)
Ник де Врис завершил карьеру в «Альфа Таури», утверждает ряд источников.
Ранее появлялись сообщения о возможной перестановке в «Альфа Таури» после летнего перерыва – на место де Вриса якобы претендует третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо.
Как сообщает De Telegraaf со ссылкой на «многочисленные» источники, де Врис уволен из «Альфа Таури». Гран-при Великобритании стал для Ника последним в команде, его заменит Риккардо. Австралиец сядет за руль AT04 уже в следующие выходные, на Гран-при Венгрии. Даниэль вернется на решетку впервые после ухода из «Макларена» в конце 2022 года.
Информацию подтверждает нидерландский журналист Аллард Калфф, близкий к семье де Вриса.
Чемпион «Формулы-2» 2019 года и «Формулы E» 2021 года не набрал очков в нынешнем сезоне «Формулы-1». В восьми случаях из десяти де Врис финишировал ниже напарника Юки Цуноды.
В прошлом сезоне нидерландец провел Гран-при Италии в составе «Уильямса» и занял девятое место. Таким образом, всего на счету Ника 11 Гран-при в «Ф-1» и два очка.
Даниэль Риккардо о замене де Вриса: «Кто знает, кто знает. Я наготове»
Начали давить с 2-3 гонки уже, и я не поверю, что присутствие Рика здесь не играло роли
А так, на логичные аргументы про фиговую тачку, не такую ужасную относительность результатов на фоне Цуноды и оч малое время - мне верно написали на др ветке, что Де Врис брали как опытного пилота, а не новичка с кредитом доверия. Видимо, в плане фидбэка и прочего тож не сильно помогал
Жаль, надеюсь еще будут успехи в карьере, пусть и вне Ф1
Было ожидаемо, удивительно только что Марко не стал до летнего перерыва ждать
надеюсь хотя бы посадят Лоусона а не Дена.