Даниэль Риккардо о замене де Вриса: «Кто знает, кто знает. Я наготове»
Даниэль Риккардо прокомментировал слухи о переходе в основу «Альфа Таури».
Как сообщила немецкая пресса, «Ред Булл» собирается усадить своего третьего пилота на место Ника де Вриса по ходу сезона-2023.
«Кто знает, кто знает. Так что я наготове.
Зимой я два месяца сидел на диване, но с тех пор вернулся к тренировкам и получаю от них удовольствие», – отреагировал Риккардо на вопрос Speed City Broadcasting.
Риккардо также поделился мыслями о предстоящих тестах «Пирелли» в Сильверстоуне в составе «Ред Булл»:
«В предвкушении ли я? Даже очень! Я тут ради того, чтобы гоняться. Мне хватило отдыха, и теперь у меня шило в одном месте – в хорошем смысле.
Это феноменальная машина, и мне не терпится прочувствовать ее, к тому же на таком высокоскоростном автодроме».
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