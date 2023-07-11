Даниэль Риккардо о замене де Вриса: «Кто знает, кто знает. Я наготове»

Даниэль Риккардо прокомментировал слухи о переходе в основу «Альфа Таури».

Как сообщила немецкая пресса, « » собирается усадить своего третьего пилота на место де Вриса по ходу сезона-2023.

«Кто знает, кто знает. Так что я наготове.

Зимой я два месяца сидел на диване, но с тех пор вернулся к тренировкам и получаю от них удовольствие», – отреагировал Риккардо на вопрос Speed City Broadcasting.

Риккардо также поделился мыслями о предстоящих тестах « » в в составе «Ред Булл»:

«В предвкушении ли я? Даже очень! Я тут ради того, чтобы гоняться. Мне хватило отдыха, и теперь у меня шило в одном месте – в хорошем смысле.

Это феноменальная машина, и мне не терпится прочувствовать ее, к тому же на таком высокоскоростном автодроме».

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