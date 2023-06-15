Джонни Херберт о возможной замене для Переса: «Думаю, приглашение Норриса стало бы хорошим решением для «Ред Булл»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о том, какой гонщик в перспективе может заменить в «Ред Булл» и стать подходящим напарником для .

В своих рассуждениях Херберт особенно выделил .

«В команде всегда будет присутствовать определенный фаворитизм, потому что вы сами понимаете, что один из гонщиков будет давать стабильный результат.

Как бы хорошо Серхио не зарекомендовал себя в начале сезона, доказав, что боле чем в состоянии бороться с Максом, потом наступил момент, когда стало ясно, что он не может этого делать. Можно вспомнить Шумахера, Сенну, Мэнселла, Хаккинена – все они доказывали, что способны выжимать максимум из имеющихся возможностей в каждый гоночный уик-энд.

В реалиях текущей ситуации я бы сказал, что место Серхио может оказаться под угрозой, но что является очень хорошим вторым номером.

Когда он демонстрирует свою игру, то способен побеждать. И даже если он будет финишировать вторым или третьим, это все равно позволит «Ред Булл» выиграть Кубок конструкторов, что для команды, очевидно, крайне важно.

Если же вы хотите добавить конкуренции для Ферстаппена, «Ред Булл» нужен либо Расселл, либо Хэмилтон, либо Шарль Леклер, либо же, возможно, Ландо Норрис.

Да, у Ландо есть долгосрочный контракт с «Маклареном» и я не знаю, предусматривает ли соглашение какие-то опции досрочного расторжения, основанные на уровне выступлений. Но я думаю, что стало бы хорошим решением для « ». Это бы добавило команде позитивной атмосферы и мне кажется, что Ландо был бы более чем способен справиться с такой ситуацией», – рассказал Херберт.

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