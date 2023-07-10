Фамен назначен на должность руководителя автоспортивного подразделения «Альпин»

Теги Формула-1 Отмар Сафнауэр Альпин Лоран Росси Авто

В гоночном подразделении «Альпин» произошла реструктуризация в иерархии руководства.

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси посчитал, что для реализации долгосрочных планов, подразумевающих в том числе увеличение продаж спорткаров французского производителя, непосредственный руководитель автоспортивного подразделения должен уделять его работе больше времени, чем может делать сам Росси.

В результате, по решению Росси, на должность вице-президента автоспортивного подразделения «Альпин» был назначен Бруно Фамен – который занимает пост главы моторного подразделения.

Фамен будет находиться в непосредственном подчинении у Росси и руководить всем автоспортивным подразделением. Которое, помимо «Формулы-1», включает в себя гонки спорткаров, программу в ралли-рейдах и Академию «Альпин».

В результате данных изменений руководитель команды «Альпин» Отмар Сафнауэр отныне будет находиться в прямом подчинении у Фамена, а не Лорана Росси.

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2 комментария

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Savardus
Fa Men. Дезодорант такой.
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Антон Якимцев
Ответ Savardus
Fa Men. Дезодорант такой.
Ну раньше Rexona была спонсором Renault F1, теперь он пришёл.
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