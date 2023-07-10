Фредерик Вассер: «Феррари» недостаточно атаковала на Гран-при Великобритании – нас пугала деградация шин»

Теги Гран-при Великобритании Гран-при Венгрии Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Фредерик Вассер прокомментировал неуверенное выступление «Феррари» в Сильверстоуне.

Шарль Леклер завершил Гран-при Великобритании девятым, Карлос Сайнс – десятым.

«Мы стартовали с четвертой и пятой позиции и после квалификации чувствовали, что способны выступить гораздо лучше, чем вышло в итоге. Мы не можем быть довольны девятым и десятым местами, но теперь нужно внимательно изучить весь уик-энд, не только гонку.

Нас немного пугала деградация шин – мы держали в уме то, что происходило в первых гонках сезона. Сегодня мы действовали слишком консервативно в этом плане, недостаточно атаковали. А потом не повезло с машиной безопасности.

Мы выбрали «медиум» и «хард» и даже с этими составами не атаковали, а деградация оказалась куда меньше ожидаемого.

Когда финишируешь девятым и десятым, сложно сказать, что выступил хорошо. Но в целом, думаю, деградация проявлялась гораздо меньше, а она была главной проблемой на старте сезона. Сегодня все было не так. Наверное, темпа не хватало в сравнении с «Мерседесом», но дело не в деградации. Проблема в темпе, машина по-прежнему несколько нестабильна в ветренных условиях и так далее», – сказал руководитель Скудерии после гонки.

Вассер надеется, что Гран-при Венгрии пройдет успешнее:

«Полагаю, Будапешт должен подойти нам чуть больше. Но нам нужно лучше использовать возможности машины в следующий уик-энд».

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5 комментариев

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edart84
Все можно понять, но проиграли в итоге даже Албону, это уже недопустимо ни под какими оправданиями. 2-3 очка не спасут команду, в таких ситуациях стоит рисковать.
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XIISM
По Расселу было видно, что расход шин мизерный, это все поняли у одели софт на вторую часть гонки, инженеры Феррари видимо просто опоздали на первую часть гонки.
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Азамат Аббасов
Не шин у вас деградация....
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Scorpio
"деградация оказалась куда меньше ожидаемого."

Вот так поворот, да?! Леклер же сказал, что износа нет, можно до талого на медиумах топить было, куда этот уе...ок на стратеге смотрит
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Макс Боронин
Ответ XIISM
По Расселу было видно, что расход шин мизерный, это все поняли у одели софт на вторую часть гонки, инженеры Феррари видимо просто опоздали на первую часть гонки.
Макларен на хард переобулся, если что. И заехал на подиум
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