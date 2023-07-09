Шарль Леклер: «Все выглядит как невезение, но на самом деле «Мерседес» и «Макларен» просто оказались сильнее нас»

Теги Гран-при Великобритании Феррари Макларен Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Великобритании, рассказав о трудностях, с которыми столкнулся по ходу гонки.

«Отсутствие хорошего темпа поставило нас в очень неприятную ситуацию, в которой мы не могли ничего сделать. Выглядит все как невезение. Скажем, момент появления на трассе машины безопасности для нас был явно неудачным, в то время как многие другие гонщики напротив, смогли от этого выиграть. Но в конечном счете нам просто не хватило темпа. Нельзя сказать, что мы изнашивали шины сильнее, чем конкуренты, просто «Мерседес» и «Макларен» оказались сильнее нас.

Очень трудно понять причины такого выступления. Хотя мы изначально знали, что эта трасса будет для нас одной из худших из-за большого количества скоростных поворотов. А это одно из слабых мест нашей машины. И результат вчерашней квалификации стал скорее приятным сюрпризом – не с точки зрения именно самого времени на круге, поскольку третий сегмент мы провели слабо, а в целом с точки зрения соотношения скорости с «Ред Булл».

Впереди нас по-прежнему ждет очень длинный путь, потому что на данный момент наша машина все еще слишком чувствительна к изменениям погодных условий. И когда я говорю про условия, то в основном имею в виду ветер. В условиях перемены силы и направления ветра наша машина становится чрезвычайно сложной в контроле. Мы сделали несколько шагов вперед, но впереди еще очень много работы.

Да, увидеть «Макларен» так высоко было неожиданно. В этом году трудно точно предугадывать результаты гонок, поскольку форма команд часто меняется, но да, соперники из «Макларена» были очень сильны в этот уик-энд», – рассказал Леклер.

Что случилось на Гран-при Британии: «Макларен» лидировал в Гран-при и переработал «Мерседес» внезапной стратегией

9 комментариев

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United_LP
Мерс не были сильнее: Рассел не мог обогнать Шарля на софтах, а Хэм не мог приблизиться даже к Сайнсу пока не питстопы
+4
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<~Inter~>
от гениев на мостике ничего не спасёт. До заезда в боксы контролировали Рассела, а потом всё становилось только хуже
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Фредерик Вассёр
Проблема в том, что Ferrari поломали Леклеру психологию. Вторая проблема, Ferrari неспособны создать конкурентную машину. Имея 2 года форы - Бинотто всё равно провалил проект 2022/2023. Машина жрала резину год назад, машина жрёт резину сейчас. Отсюда ранние пит-стопы. И не забываем про дурачков стратегов.
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United_LP
а вильямс?
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Yury Sin
"Очень трудно понять причины такого выступления"
Все предельно просто. У всех команд стратеги профессиональные (хотя Маки тоже удивили сегодня, но это все-таки единичная акция), а у Феррари - группа занюханных наркоманов, которые в состоянии только выдумывать планы от А до Z до гонки и их потом придерживаться (конечно же неудачно).
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RusSt
Да не выглядит это как невезение, если ты стартовав на мидиуме заезжаешь, конкурент на софте остается на трассе а все остальные пилоты говорят что мидиум шины отличные, это выглядит не как невезение а как хреновая стратегия
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Grigpar
Ответ Фридрих Свинько
Все равно тот, кто заехал раньше ск на пит, будет в проигрыше
Ну да. Полностью это проблемы не решит. Но результаты жесть получаются.
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