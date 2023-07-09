Шарль Леклер: «Все выглядит как невезение, но на самом деле «Мерседес» и «Макларен» просто оказались сильнее нас»

Пилот « » подвел итоги , рассказав о трудностях, с которыми столкнулся по ходу гонки.

«Отсутствие хорошего темпа поставило нас в очень неприятную ситуацию, в которой мы не могли ничего сделать. Выглядит все как невезение. Скажем, момент появления на трассе машины безопасности для нас был явно неудачным, в то время как многие другие гонщики напротив, смогли от этого выиграть. Но в конечном счете нам просто не хватило темпа. Нельзя сказать, что мы изнашивали шины сильнее, чем конкуренты, просто «Мерседес» и «Макларен» оказались сильнее нас.

Очень трудно понять причины такого выступления. Хотя мы изначально знали, что эта трасса будет для нас одной из худших из-за большого количества скоростных поворотов. А это одно из слабых мест нашей машины. И результат вчерашней квалификации стал скорее приятным сюрпризом – не с точки зрения именно самого времени на круге, поскольку третий сегмент мы провели слабо, а в целом с точки зрения соотношения скорости с «Ред Булл».

Впереди нас по-прежнему ждет очень длинный путь, потому что на данный момент наша машина все еще слишком чувствительна к изменениям погодных условий. И когда я говорю про условия, то в основном имею в виду ветер. В условиях перемены силы и направления ветра наша машина становится чрезвычайно сложной в контроле. Мы сделали несколько шагов вперед, но впереди еще очень много работы.

Да, увидеть «Макларен» так высоко было неожиданно. В этом году трудно точно предугадывать результаты гонок, поскольку форма команд часто меняется, но да, соперники из « » были очень сильны в этот уик-энд», – рассказал Леклер.

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