Тото Вольфф о действиях Хэмилтона в «Копсе» в 2021-м: «Когда ты борешься за победу, то можешь пойти на такой маневр»

Руководитель «Мерседеса» объяснил причины действий в ходе борьбы с в Сильверстоуне в сезоне-2021. Тогда все закончилось контактом и вылетом Ферстаппена в стену.

На Гран-при Великобритании 2023 года пилот « » боролся за второе место с гонщиком « » Ландо Норрисом на том же участке трассы, но на этот раз действовал аккуратнее.

«Думаю, когда ты борешься за победу, то можешь пойти на такой маневр в повороте, как «Копс». Многое было на кону в тот день. Думаю, если ты борешься за второе или третье место, ты знаешь, что это высокоскоростной поворот. Полагаю, такова было основная причина», – сказал Вольфф.

Тото также подробнее рассказал о Гран-при Великобритании этого сезона.

«Честно говоря, когда появилась машина безопасности, я в целом был уверен, если не убежден, что мы съедим «Макларены» и финишируем на первом и втором месте или, может быть, даже поборемся за позицию повыше.

В общем, вы видите, насколько была сильна их машина. Мы могли бы пройти их на первых кругах, но они оба были очень быстры. С их эффективностью и высокой скоростью в быстрых поворотах и на прямой не было и шанса их пройти. Это стало сюрпризом».

Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й