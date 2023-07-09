Тото Вольфф о действиях Хэмилтона в «Копсе» в 2021-м: «Когда ты борешься за победу, то можешь пойти на такой маневр»

Теги Гран-при Великобритании Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф объяснил причины действий Льюиса Хэмилтона в ходе борьбы с Максом Ферстаппеном в Сильверстоуне в сезоне-2021. Тогда все закончилось контактом и вылетом Ферстаппена в стену.

На Гран-при Великобритании 2023 года пилот «Мерседеса» боролся за второе место с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом на том же участке трассы, но на этот раз действовал аккуратнее.

«Думаю, когда ты борешься за победу, то можешь пойти на такой маневр в повороте, как «Копс». Многое было на кону в тот день. Думаю, если ты борешься за второе или третье место, ты знаешь, что это высокоскоростной поворот. Полагаю, такова было основная причина», – сказал Вольфф.

Тото также подробнее рассказал о Гран-при Великобритании этого сезона.

«Честно говоря, когда появилась машина безопасности, я в целом был уверен, если не убежден, что мы съедим «Макларены» и финишируем на первом и втором месте или, может быть, даже поборемся за позицию повыше.

В общем, вы видите, насколько была сильна их машина. Мы могли бы пройти их на первых кругах, но они оба были очень быстры. С их эффективностью и высокой скоростью в быстрых поворотах и на прямой не было и шанса их пройти. Это стало сюрпризом».

Гран-при Великобритании-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

6 комментариев

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Дмитрий Литвинов
Надеюсь, некая часть здешних пользователей услышит Вольффа. Если даже «такой манёвр» Льюиса – это борьба за победу, то несправедливо называть Ферстаппена «быдло» и «сочинский таксист».
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Рнпрл Аари
Знаю одно точное описание такого поведения - "П******"
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alex1382
Ответ Дмитрий Литвинов
Надеюсь, некая часть здешних пользователей услышит Вольффа. Если даже «такой манёвр» Льюиса – это борьба за победу, то несправедливо называть Ферстаппена «быдло» и «сочинский таксист».
а кто его так называет? только казахский таксист (любитель кумыса), да и некто Панинара, у которого в голове пустота
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Рнпрл Аари
Ответ Paninaro
Весьма точная характеристика голландского крашера.
Ну да ведь там голландец британца же впечатал в стену а в этот раз разьехался аккуратно)))
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Lestyv
"...что мы съедим «Макларены» и финишируем на первом и втором месте или, может быть, даже поборемся за позицию повыше..."
Требуется пояснение (опять "Привет, редактор!"). На каком месте собрался финишировать Тото?
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